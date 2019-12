El delantero argentino Lautaro Martínez se toma la cabeza porque no lo puede creer. Tan cerca estuvo de clasificar a los octavos de final, y tan lejos le quedó. El Inter, que tenía que ganar para meterse en la próxima fase de la Champions League, perdió 2-1 de local con un equipo mix del Barcelona (que no contó con Lionel Messi por descanso ya que tenía asegurado el Grupo F) y fue eliminado de la Copa de Campeones. El que logró el pasaje para acompañar a los españoles a la ronda siguiente fue el Borussia Dortmund, que venció 2-1 al Slavia Praga.



Al Inter se le hizo siempre cuesta arriba el encuentro en el San Siro. Desde Alemania llegaba el 1-0 del Dortmund y Carles Pérez ponía el 1-0 del Barcelona en Milán. Pero lejos de resignarse y sabiendo que dependía de sí mismo, dio batalla y lo buscó desde el comienzo, yendo a presionar en campo rival y buscando con los Tanques del ataque, Lukaku y Lautaro. Fue así que el belga convirtió el empate y al mismo tiempo los checos igualaban el partido ante el Borussia, que en una mala noche se mantuvo a flote gracias a su arquero Roman Burki, autor de varias tapadas de categoría.



Inter, ahora con derecho a jugar los 16vos de la Europa League, tuvo varias chances para pasar al frente en el segundo tiempo, sin embargo le faltó efectividad: Lukaku falló dos mano a mano, y el propio Martínez generó oportunidades que no prosperaron (le anularon dos goles por offside).



El Barcelona, incluso sin sus figuras, aprovechó los errores que cometió el equipo de Milán en el fondo y cerró la fase de grupos invicto.



Sin Champions en el camino, los italianos tendrá que apostar todo a la Europa League. Mientras el Barcelona y el Dortmund se aseguraron la clasificación a los octavos.



De esta manera, Martínez, a sus 22 años y como la gran figura del equipo, tuvo su primer gran impacto luego de quedar esta temporada sin la presencia de su compatriota, Mauro Icardi, quien se fue a préstamo al PSG de Francia tras pelearse con la dirigencia.



Igualmente, la eliminación del Inter no opaca la gran temporada que transita el goleador de la selección argentina con 13 gritos en 20 encuentros disputados. De hecho, se habló mucho de una posible reunión entre los representantes del jugador y los emisarios del Barcelona en Milán, algo que no se confirmó oficialmente.



Simeone se juega mucho

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, dijo que ve el partido de mañana contra el Lokomotiv ruso (15.30 horas), en el que su equipo necesita ganar para pasar a los octavos de la Champions League, como "una gran oportunidad", y recordó que al conjunto rojiblanco le costó "muchísimo llegar" a esta competición. "Mañana (por hoy) es una gran oportunidad, como lo es cada día que te pones la camiseta del Atlético y más si juegas "Champions", que nos costó muchísimo llegar", señaló el entrenador en la víspera del trascendental partido en el que el Atlético necesita ganar para pasar de ronda sin depender de terceros, pero que también podría clasificarse si imita el resultado que obtenga el Bayer Leverkusen ante el Juventus. Otros encuentros de hoy: Brujas-Real Madrid y PSG-Galatasaray (Grupo A); Dinamo Zagreb-Manchester City y Shakhtar-Atalanta (Grupo C); Bayern Munich-Tottenham y Olympiakos-Estrella Roja (Grupo B).



Intercambio



Luego del encuentro, el delantero de Barcelona Luis Suárez intercambió su camiseta con su colega argentino del Inter, Lautaro Martínez. El goleador charrúa ya le había dedicado elogios al ex Racing en la semana anterior: "Está jugando cada vez mejor. Es un delantero muy bueno y que transita un estupendo momento. Sería genial poder sumarlo".

Definiciones

En otros resultados de la jornada y por el Grupo H, Ajax de Holanda, con Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, quedó eliminado con la derrota ante Valencia de España por 1 a 0 en Ámsterdam. El equipo español se clasificó primero, seguido de Chelsea de Inglaterra que venció a Lille de Francia por 2 a 1 en Londres. Liverpool de Inglaterra y Napoli de Italia, en el grupo E, sellaron su pase a octavos en primer turno con los triunfos ante ante Salzburgo de Austria y Genk de Bélgica. El defensor del título venció al equipo austríaco por 2 a 0, mientras que los napolitanos golearon 4 a 0 al conjunto belga. Por el grupo G, Lyon de Francia se clasificó con el empate 2 a 2 como local ante el líder Leipzig de Alemania. Este resultado dejó afuera a Zenit de Rusia que cayó goleado ante Benfica de Portugal por 3 a 0.