El arquero de Estudiantes de La Plata Mariano Andújar contó que ‘el club‘ le comunicó ‘el interés de Boca Juniors‘ aunque resaltó que está ‘muy cómodo‘ en el que club que preside Juan Sebastián Verón.



El objetivo de Boca pasa por encontrar un arquero que esté a la altura para poder reemplazar al lesionado Guillermo Sara. El primer y único nombre que suena por ahora para este puesto es el del arquero del Pincha. Y ya empezó la puja.



‘El club me comunicó del interés de Boca y es lo único que se, pero conmigo no habló nadie, no hace falta decir que estoy muy cómodo en Estudiantes, pero nada depende de mi‘, expresó Andújar en un reportaje que le concedió a TyC Sports.



Y aclaró: ‘es cierto que me crucé con Guillermo (Barros Schelotto) en Estados Unidos, pero fueron unos minutos y nada más, no hablamos de todo este tema‘.

Boca ofreció 2,7 millones de dólares por Andújar, pero el club de La Plata pidió 4 millones.

Más adelante agregó: ‘si el club necesita dinero y decide venderme no hay problema, pero yo estoy cómodo en Estudiantes y no busco irme. Está claro que todos somos transferibles y si se ponen de acuerdo después yo veré mi parte‘.



‘Me siento orgulloso que Boca se fije en mi, quiere decir que uno hace las cosas bien. El tema de jugar o no la Libertadores no es un impedimento, porque cuando llegué de Nápoli a Estudiantes no me tocó jugarla.



Hoy tengo la cabeza en Estudiantes y en todo lo que hay por delante para jugar, hay buenos objetivos. Estoy tranquilo‘, agregó el arquero.



El guardametas estará hoy en el inicio de la pretemporada y junto al plantel que dirige Nelson Vivas mañana será parte de la delegación que viaje a disputar la Florida Cup.



Por el momento , Boca envió una propuesta a Estudiantes de 2.7 millones de dólares, que fue rechazada de plano por la directiva ’albirroja’, y a partir de ahí no volvieron a dialogar.



Al arquero pincha aún le restan dos años de contrato y se encuentra con un presente muy positivo, sólo recibió 13 goles y su equipo está en la cuarta posición a cuatro puntos del líder Boca.

De continuar en el Pincha, el arquero vivirá una situación inédita: tener como compañero al presidente del club, Juan Sebastián Verón.