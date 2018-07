Arranca Emma. El lateral sanjuanino comenzará el segundo semestre como titular y por eso sabe que tiene el futuro en su rendimiento.

Las conversaciones entre Boca y Talleres de Córdoba por el lateral Lucas Olaza avanzaron al punto en que desde Córdoba marcaron la cancha respecto de un posible trato a futuro: para llevarse al uruguayo, el Xeneize deberá prestar a Tomás Pochettino y Gonzalo Maroni.



El cuerpo técnico del club de la Ribera quiere contar con el lateral para que sea competencia del sanjuanino Emmanuel Mas por la banda izquierda, pero las condiciones de la "T" no cerraron en la cúpula dirigencial del Xeneize.



Por Pochettino no habría problema, pero Guillermo Barros Schelotto no quiere que de ninguna manera Maroni abandone la institución, pese a que en los últimos meses casi no lo tuvo en cuenta para jugar.



El mediocampista ofensivo está bien ponderado por los Mellizos de cara al segundo semestre y lo ven muy bien en esta pretemporada, con muchas chances de pelear por un puesto. De hecho, en su momento se habló que podía ser el enganche del equipo, cuando Carlos Tevez se había alejado para jugar en el fútbol de China.



Así, habrá que esperar y ver si se llega a un término medio o si, por el contrario, en Boca deberán buscar por otro lado para reemplazar al lesionado Frank Fabra.



Es que el colombiano se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla en la preparación con su seleccionado para el Mundial y entonces recién podrá volver a jugar en el 2019.



Boca apunta a contar con este nuevo refuerzo y va en búsqueda también de un arquero, sabiendo que ya quedó totalmente descartado Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli, ambos por ser imposibles sus pretensiones económicas.

Mas fue uno de los tres futbolistas que empezó a entrenarse antes que el resto en Boca.





En la tarde de ayer surgió el rumor que Boca podría hacer un intento por el experimentado cuidapalos Mariano Andújar, quien en varias ocasiones fue sondeado para sumarse al club pero nunca se concretó.





MALA NOTICIA

Gago vuelve antes de lo previsto



La pretemporada de Boca en Estados Unidos se verá trunca para Fernando Gago (foto) tras su lesión del lunes. Pese a que aún no se emitió un parte médico oficial, es un hecho que el mediocampista retornará anticipadamente a la Argentina para continuar con su recuperación.



Gago había salido con dolencias en el isquiotibial derecho en el segundo tiempo del partido amistoso frente a Miami United.



Hasta ahora, venía realizando los trabajos con normalidad tras recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados, otra lesión complicada que padeció el volante central.



Por ahora, no existen estudios que confirmen el grado de su lesión.



Pero por lo pronto, hoy se dirigirá a Buenos Aires junto con los pibes xeneizes convocados al certamen Sub-20 de L"Alcudia: Agustín Almendra, Leonardo Balerdi, Gonzalo Maroni y Matías Rosales.