Marca. Exequiel Palacios, de Argentina, tratar de quitarle el balón a Juan Cuadrado, de Colombia. Hubo tablas en el choque sudamericano.

Lionel Scaloni tuvo una prueba aún más exigente, mientras la AFA continúa sin designar a un director técnico para la Selección. Luego de golear sin sobresaltos por 3 a 0 a Guatemala (goles de Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez), empató sin goles ante Colombia, en New Jersey.



La Albiceleste entusiasmó, sobre todo en el primer tiempo, y dejó una buena imagen en el cierre de la gira por Estados Unidos.



Argentina jugó un buen primer tiempo. Lo más saliente fueron las triangulaciones, el juego a un toque y la velocidad de transición en defensa-ataque-defensa. A los 6", una jugada colectiva interesante que terminó con un remate de Exequiel Palacios y una gran respuesta de David Ospina, quien terminó siendo la figura de su selección en la primera etapa. Cuarenta segundos después, fue el "Pity" Martínez quien probó con un disparo para que el arquero nuevamente controle abajo.



A los 14", Deiver Machado demoró en salida y perdió la pelota, Tagliafico metió un pase filtrado perfecto para Mauro Icardi, quien remató cruzado. Rápido de piernas fue Ospina para tapar. A los 18", un pase filtrado de Exequiel Palacios para el "Pity", que remató débil. Colombia fue un equipo perdido. Recién a los 27" llegó su primera acción de peligro: buen recupero de Cuadrado y disparo desde la medialuna de Radamel Falcao García, para una gran respuesta de Franco Armani.



En el complemento, Argentina no tuvo el mismo dominio de la primera etapa. Con el correr de los minutos se fue apagando, aunque en Colombia tampoco aparecieron las ideas. Algunas acciones aisladas del conjunto cafetero, como una pérdida de Meza que derivó en un contragolpe que finalizó con remate de Muriel y buena tapada de Armani, sin dudas un punto saliente en el cierre de la gira.

Clave. Franco Armani se lució con algunas tapadas en el amistoso que cerró la gira.

Homenaje



Con motivo de un nuevo aniversario de los atentados en los Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, es que ayer se realizó un minuto de silencio previo al amistoso en recordatorio de las víctimas fatales de los ataques terroristas.

Dura acusación



"Cómo no pueden ganar plata con vos, entonces no vas a jugar!!!". La frase de ayer de Gustavo Dybala en Twitter dijo mucho más que esas 12 palabras.



Es que su hermano Paulo, anoche fue suplente ante Colombia, mismo lugar que tuvo ante Guatemala e incluso sin entrar al partido.



En ese sentido, el técnico Lionel Scaloni no contó de movida con el jugador de la Juventus ya que siente que no encaja en el 4-3-3 que utilizó ante el representativo "cafetero".



"Estamos trabajando para que Paulo juegue en la posición de antes, no sólo detrás de la punta, también moviéndose por las puntas. Quiero decir que lo conocemos demasiado", sostuvo en conferencia el DT.

Chiquito y la renovación



El arquero argentino, Sergio Romero, quien no participó de estos dos amistosos por todavía no estar recuperado de sus problemas físicos que lo sacaron del Mundial, habló de los jugadores de hoy, de los que están y de los que no están. "Los chicos se van adaptando, si bien muchos ya jugaron en la Juveniles, los más grandes tratamos de transmitir que jueguen tranquilos y no sientan presión... Tienen que venir y tratar de disfrutar, jugar lo mejor posible", sostuvo Chiquito.



Si bien fueron varios los referentes de la Selección que no estuvieron en esta gira, Romero confía en que se sumarán pronto. "A mis amigos no los veo afuera. Se tomarán un descanso, tiempo para recargar energía, y van a volver a vestir la camiseta de la Selección", aseguró el hombre del Manchester United. "Estamos en una etapa de renovación. Espero que estos chicos dejen todo adentro de la cancha para que a alguno de la vieja guardia le vuelva la energía", explicó el 1.