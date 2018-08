Las monarcas gallo y mosca posaron con el gobernador Sergio Uñac, el secretario de Deportes, Jorge Chica, y el presidente de la Federación Sanjuanina de Box, Martín Quiroga. Ellas dos son puntas de lanza del ambicioso proyecto de promoción deportiva gubernamental.

Sabido es que la ceremonia del pesaje en el boxeo, es necesariamente, más puntual que las programaciones mismas. El ayuno al que se someten los púgiles para dar el peso, imprime al tema una consideración que los actos oficiales desconocen. Aquello de que "los tiempos de la política no son los mismos que los reales" estuvo presente ayer, porque el pesaje previsto para las 11:30 se llevó a cabo a las 12:15, cuando a las apuradas bajó las escaleras que llevan al salón Teruel del Hotel Del Bono Park, el gobernador Sergio Uñac, quien venía de abrir la reunión de intendentes del Nuevo Cuyo, desarrollada -hasta las 16:00- en el Centro Cívico.



Un mundo de gente (se acreditaron más de 130 periodistas locales) se agolpó en el lugar elegido para controlar el peso de quienes protagonizarán las dos peleas por titulo del mundo y una de las otras dos rentadas que tendrá el programa de mañana.



Las tres boxeadoras argentinas que tendrá el espectáculo, agradecieron el apoyo de la gestión del actual gobierno provincial.



Yúdica y Román, expresaron que gracias a su apoyo y el de Jorge Chica -a cargo de la Secretaría de Deportes- puede vivirse éste presente para las distintas disciplinas. Duer, por su parte, agradeció el apoyo recibido, como organizadora en las distintas ocasiones que montó espectáculos en la provincia.



La ceremonia se desarrolló sin mayores inconvenientes, de los seis protagonistas (dos varones) solo el invicto Jeremías Ponce dio el límite de la categoría superligeros (63,5 kilogramos) el resto regaló entre 200 y 300 gramos demostrando que llegarán muy afilados para el compromiso sobre el cuadrilátero.



Todo el ámbito del pugilismo sanjuanino dio marco al acontecimiento, por allí andaban recibiendo saludos los dos doble retadores mundialistas y ahora formadores de boxeadores, Víctor Federico Echegaray y Mauricio Muñoz.



Viejos dirigentes de la Federación, ex presidentes, como Osvaldo Preziosa, también acudieron a la cita apoyando a la nueva dirigencia encabezada por el joven presidente Martín Quiroga.



Faltaron sillas y sobró expectativa. Cada uno, profesionales de la prensa y allegados quiso guardar un recuerdo del momento, por lo que a los fotógrafos y camarógrafos se sumaron los teléfonos móviles en la acción de eternizar en imágenes el pesaje.



Leonela Yúdica y Cecilia Román, campeonas mundiales mosca y gallo de la FIB se han constituido -por jerarquía de sus competencias- en las puntas de lanza de la llamada Revolución Deportiva, encarada como política de estado por la administración que lidera Uñac.



Leonela que ganó el cetro en diciembre de 2014 hizo alusión a que fue Sergio Uñac, por entonces vicegobernador, quien creyó en ella y la brindó un gran apoyo para que pudiera desarrollar sin inconvenientes su actividad y así poder progresar hasta éste presente.



Cecilia, por su parte, destacó que desde la Secretaría se la acompañó siempre con mucha predisposición y eso ayudo para que pudiera realizar sus concentraciones en Buenos Aires entrenando en el equipo de Juan Ledesma, en Caseros.



Ambas se comprometieron a responder a esa confianza realizando una gran pelea que les permita retener sus coronas para seguir manteniendo en alto las banderas de un proyecto que es envidiado y alabado por muchos deportistas y dirigentes de varias provincias del país.



El gobernador se interesó en conocer detalles de la preparación de ellas y dedicó algunos minutos para conversar personalmente y expresarles su confianza en que la doble velada mundialista será histórica no sólo porque habrá dos sanjuaninas exponiendo sus cetros ecuménicos, sino que quedará en la memoria colectiva de la provincia porque las dos retendrán sus títulos mundiales y se podrá reeditar otra noche como la de hoy.





El Gobernador recibió un regalo de campeón

Tras agradecerle por todo el apoyo recibido, Leonela Yúdica, le hizo entrega de una réplica de su cinturón de campeona mundial al gobernador Sergio Uñac, quien se sorprendió y agradeció tan valioso recuerdo (foto).

ENTRADAS. Quienes quieran adquirir su entrada con anticipación para arribar al estadio sobre la hora de inicio de la velada podrán adquirirlas anticipadamente, desde las 13:00 en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni.



Los precios de las mismas son los siguientes: Populares (Norte y Sur) $100, Platea Este, $150. Platea Oeste $180 y Ring Side $300.





CONTRATOS. Luego de las peleas de hoy las dos boxeadoras sanjuaninas, Leonela Yúdica y Cecilia Román quedarán liberadas de su compromiso contractual con la empresa promotora de Carolina Duer. Por lo anticipado en diversas notas periodísticas, las actuales campeonas mundiales, sea cual fuera el resultado de sus peleas, buscarán encauzar sus campañas con otro promotor.





MUY CONFORME. Se encuentra Víctor Federico Echegaray con el programa de promoción del boxeo encarado por la Federación. "Debemos acercar a más pibes a la práctica", dijo el entrenador.