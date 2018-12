En la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se sorteó la Copa Libertadores 2019, las competiciones más importantes a nivel clubes del continente.

FASE 1:



E1: Delfín (Ecuador) vs Nacional (Paraguay)

E2: Deportivo La Guaira (Venezuela) vs Real Garcilaso (Perú)

E3: Bolivia 4 vs Defensor Sporting (Uruguay)

FASE 2:



C1: Danubio (Uruguay) vs Atlético Mineiro (Brasil)

C2: Melgar (Perú) vs Universidad de Chile (Chile)

C3: Bolivia 3 vs Libertad (Paraguay)

C4: Palestino (Chile) vs Independiente Medellín (Colombia)

C5: Talleres de Córdoba (Argentina) vs San Pablo (Brasil)

C6: E2 (Deportivo La Guaira (Venezuela) vs Real Garcilaso (Perú)) vs Atlético Nacional (Colombia)

C7: E1 (Delfín (Ecuador) vs Nacional (Paraguay)) vs Caracas (Venezuela)

C8: E3 (Bolivia 4 vs Defensor Sporting (Uruguay)) vs Barcelona (Ecuador)

FASE 3:



G1: C1 vs C8

G2: C2 vs C7

G3: C3 vs C6

G4: C4 vs C5

FASE DE GRUPOS



GRUPO A: River Plate (Argentina), Internacional (Brasil), Alianza Lima (Perú), G4.

GRUPO B: Cruzeiro (Brasil), Emelec (Ecuador), Huracán (Argentina), Deportivo Lara (Venezuela)

GRUPO C: Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú), Godoy Cruz (Argentina), Universidad Concepción (Chile)

GRUPO D: Peñarol (Uruguay), Flamengo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador), Bolivia 2.

GRUPO E: Nacional (Uruguay), Cerro Porteño (Paraguay), Zamora (Venezuela), G1.

GRUPO F: Palmeiras (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Junior (Barranquilla), G2.

GRUPO G: Boca Juniors (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Jorge Wilstermann (Bolivia), Deportes Tolima (Colombia).

GRUPO H: Gremio (Brasil), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), G3.

Equipos participantes:

Son 47 clubes en total, de los cuales ya hay 45 definidos. Restan conocer los dos primero conjuntos que saldrán de la tabla final del Torneo Clausura en Bolivia.

Los siete equipos argentinos:

River (vigente campeón), Boca, San Lorenzo, Rosario Central, Godoy Cruz, Huracán y Talleres de Córdoba.

Fechas de inicio, de cierre y final única:

La fase 1 comenzará el 22 de enero y el certamen terminará el 23 de noviembre, día que se disputará el duelo definitorio a único partido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Las primeras tres fases se jugarán del 22 de enero al 28 de febrero. Luego será el turno de los ocho grupos (del 5 de marzo al 9 de mayo), los octavos de final (del 2 al 11 de julio), los cuartos de final (del 30 de julio al 8 de agosto) y las semifinales (del 24 de septiembre al 2 de octubre).

El formato:

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzará a la ronda final, que será sorteada en mayo de 2019. Además, los ocho elencos que finalizaron en el tercer puesto de cada zona irá a la Copa Sudamericana. Más los dos mejores perdedores de la fase 3.