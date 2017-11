En ataque. El cubano López, de Gigantes, ataca ante el bloqueo de Martín Ramos y Zibi Bartman. UPCN no pudo aprovechar el envión del triunfo en el clásico y cayó en Neuquén.

La Liga Argentina empezó y sostiene una particular circunstancia, extraña y que sorprende. Equipos grandes que pierden con otros más débiles, resultados sorprendentes en una fecha y totalmente opuestos a la otra. El cierre de la sexta fecha del torneo no escapó a esta situación pues, por ejemplo, UPCN, que venía de una gran victoria ante Bolívar, no pudo con Gigantes del Sur. Y Obras, que venía de superar contundentemente a Gigantes, no pudo sostener el invicto y ayer cayó ante Bolívar. Los dos equipos sanjuaninos actuaron ayer de visitantes, una condición que mantienen desde que comenzó la Liga, y recién esta semana podrán reencontrarse con sus públicos cuando actúen de locales en el estadio Aldo Cantoni, a partir del jueves.



UPCN sufrió una sorpresiva derrota en Neuquén, pues el envión anímico que les había dado el clásico y el 0-3 con el que llegaba Gigantes convertían a los sanjuaninos en favoritos. Pero no fue una buena noche de Los Cóndores, ya que no pudieron sostener su juego ofensivo, la irregularidad le jugó una mala pasada y el rival además cerró un buen partido desde el bloqueo y defensa, para aguantar el peso de ataque de UPCN y sumar desde la contra.



Gigantes del Sur ganó con parciales de 26-24, 25-27, 25-21 y 25-22, con el cubano Miguel Angel Lopez como una de las figuras del encuentro, mientras que por el lado de UPCN fue Martín Ramos el jugador destacado.



UPCN, de esta manera, suma dos triunfos y dos caías en la Liga Argentina.



Por otro lado, Obras San Juan Voley no pudo sostener su racha positiva y luego de tres victorias consecutivas, anoche fue frenado por Personal Bolívar, en el estadio República de Venezuela.



Los dirigidos por Yeyo Sánchez venían de triunfos sobre Libertad Burgi, PSM Voley y Gigantes del Sur, esta última con mucha solvencia y por 3 a 0. Sin embargo, anoche se encontró con un Bolívar que estaba herido tras la caída ante UPCN y salió a jugar con mucha agresividad.

No pudo. Javier Jiménez, uno de los tres cubanos de Obras, busca superar el bloqueo de Bolívar. Los sanjuaninos no pudieron estirar el invicto de tres fechas que habían logrado.

UPCN y Obras serán locales desde el jueves de Ciudad y Untref, en el Cantoni.

Así, el local se quedó con el primer set por 25 a 16. Obras reaccionó y con el aporte de sus cubanos se puso a tiro al ganar la segunda parte por 25-23. Sin embargo, no pudo sostener esa propuesta y Bolívar, con buen trabajo de Theo Lopes, desniveló al ganar el tercer set 25-18 y luego cerrar la noche con un efectivo 25-16.



Por otro lado, Ciudad Voley se mantiene en lo alto de la tabla tras derrotar a Libertad Burgi por 3 a 2, mientras que Monteros se impuso por 3-0 frente a River, en los otros partidos de la fecha.





Posiciones

Equipo Pts J G P Sf Sc



Ciudad 11 5 4 1 13 6



Bolívar 10 5 3 2 12 9



Lomas 8 3 3 0 9 3



Libertad 8 5 2 3 11 10



Obras 7 4 3 1 10 7



Untref Voley 7 4 2 2 8 7



Gigantes 6 3 2 1 6 5



UPCN 6 4 2 2 8 8



Monteros 3 5 1 4 6 12



PSM Voley 3 5 1 4 6 14



River 0 3 0 3 1 9