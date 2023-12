UPCN y Obras, los representantes sanjuaninos en la Liga de Vóleibol Argentina, cayeron ayer en la apertura del Tour 2, que se juega en el estadio de Once Unidos, de Mar del Plata. Mientras que Los Cóndores perdieron en tie break ante Policial Vóley, Obras cedió ante Boca Juniors en sets corridos.

Los Cóndores perdían 0-2 y se recuperaron hasta forzar el tie break, pero no les alcanzó, por lo que los formoseños ganaron con parciales de 25-22, 25-12, 13-25, 21-25 y 16-14. El máximo anotador del partido fue el opuesto de UPCN, Brandon Rattray, con 24 puntos; mientras que el opuesto de Policial, el sanjuanino Gerónimo Elgueta, marcó 23 tantos.

Fue un juego intenso, que tuvo a los formoseños como dominadores en la primera parte, con Elgueta y Richards en buen nivel. A los sanjuaninos les costó entrar en juego, pese a que Fabián Armoa movió el banco.

Fue tras estar 0-2 que Los Cóndores salieron a buscar el partido, entonces apareció la recepción, el bloqueo y la presión de saque para pasar a manejar las acciones. A Rattray en ataque se sumaron Villarruel y Saar por los extremos y Junior por el centro de la red.

Así, UPCN forzó el tie break y estuvo 10-8, pero Policial se mostró más efectivo en el cierre y logró quedarse con el parcial y el juego al imponerse 16-14. UPCN volverá a jugar mañana, a las 15 frente a River.

Por otro lado, Obras no pudo con Boca pese a que su opuesto, Enzo Haureluk fue el máximo anotador del encuentro. Los dirigidos por Mauro Lima no lograron entrar en juego, en un partido que no fue bueno.

Bien alto. Martín Tejada ataca ante el bloqueo xeneize. Obras tendrá

revancha esta noche en el Tour 2

Los dos equipos mostraron poco volumen de juego, mientras que a Obras le faltó más poder ofensivo (jugó al 42% contra el 55% del rival). El Xeneize, además, tuvo buenos pasajes en bloqueo y sumó cinco puntos de ataque.

Boca se impuso con parciales de 25-17, 25-20 y 25-16; y Juan Manuel Mangini sumando 12 puntos.

Obras volverá a jugar hoy, a las 21 frente a Tucumán de Gimnasia.