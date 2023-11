El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, llegó al país para afrontar la última doble fecha del año de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 que incluye los clásicos ante Uruguay y Brasil. El flamante ganador del octavo Balón de Oro arribó a Ezeiza pasadas las 10 en su avión privado, acompañado de su asistente personal, el español Pepe Costa. Pese a tener el día libre, el capitán se instaló en la concentración del predio que lleva su nombre y desde allí expresó su alegría por 'volver' a casa.

'Feliz de volver siempre', escribió el astro en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen en el ingreso al edificio del predio.

Messi es el primer jugador del seleccionado argentino que llega a Argentina de los que juegan en el exterior y a partir de hoy estará a disposición del entrenador Lionel Scaloni en la primera práctica para los partidos en el predio de Ezeiza.

El rosarino anticipó su llegada al país luego de haber disputado el viernes a la noche el último partido del año con Inter Miami. El 10 finalmente jugó todo el amistoso que terminó en derrota 2-1 ante New York City en el marco de la 'Noche de Oro' en el estadio DRV PNK.

Sin rastros de la molestia en el isquiotibial derecho que lo tuvo a maltraer durante septiembre y parte de octubre, Messi se dispone a afrontar la doble fecha más exigente que comenzará el jueves con el duelo ante Uruguay en La Bombonera y se cerrará con la visita a Brasil en el estadio Maracaná, el martes 21.

Después de su gran actuación en Lima contra Perú con un doblete, el pasado 17 de octubre, Messi solo disputó 180 minutos con Inter Miami.

El resto de los futbolistas llegarán hoy para completar el plantel de 28 integrantes que anunció Scaloni hace dos días. Unas horas después del capitán llegaron desde Londres Cristian 'Cuti' Romero y Giovani Lo Celso, quienes fueron liberados por Tottenham que disputó su compromiso de Premier League el sábado.

Hoy, práctica

La primera práctica será hoy por la tarde, a puertas cerradas, pero como sucede habitualmente no sería con la totalidad de los convocados. Luego, el predio se abrirá para los habituales 15 minutos el martes y al día siguiente será la conferencia de prensa de Scaloni. Con respecto a los triunfos sobre Paraguay y Perú, Scaloni contará nuevamente con Paulo Dybala, Ángel Di María y Lo Celso. Las bajas de esta ventana son Juan Foyth y Lucas Beltrán, por lesión, y Alejandro Garnacho.

Las sorpresas de la última lista son los defensores Pablo Maffeo y Francisco Ortega que se suman para reforzar la zona de los laterales donde hay jugadores tocados como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que son parte siempre para el técnico Lionel Scaloni.

Contra el Loco

Más de 15 años después, Marcelo Bielsa volverá a dirigir en contra de la Selección Argentina este jueves 16 de noviembre a partir de las 21 en La Bombonera. En esta oportunidad, visita a la Scaloneta con Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El recuerdo más reciente del Loco contra la Albiceleste fue un éxito por esta misma competencia. Allá por el 15 de octubre de 2008, lideró a Chile a un triunfo por la mínima diferencia con gol de Fabián Orellana en el Estadio Nacional de Santiago en el marco de la jornada 10 de la clasificación a Sudáfrica.

URUGUAY

Marcelo Bielsa no tiene la receta

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, aseguró que "no hay un método lo suficientemente efectivo" contra el crack rosarino Lionel Messi, a propósito del duelo rioplatense del próximo jueves en La Bombonera. "No hay un método ni procedimiento que sea lo suficientemente efectivo contra Messi, que es el mejor jugador del mundo, justificadamente. Messi también jugó partidos en los que no lució, pero no porque se aplicó una fórmula infalible, porque la misma fórmula que se

utilizó en muchos partidos donde no logró lucir, se utilizó en los que sí se lució. No hay una fórmula", expresó Bielsa en la conferencia de prensa que fue transmitida por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Alguna vez habrá que preguntarle a él, qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien. Porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores, no han sido ningún aporte", indicó el DT rosarino.

"Y es mejor eso para el futbol, que tiene como esperanza que los grandes jugadores luzcan. Que no haya una fórmula eficaz para que Un gran jugador no luzca, mantendrá más vivo al fútbol", reflexionó el exseleccionador de la Argentina.

Desde su punto de vista, el choque ante Argentina "no puede ser sencillo de ninguna manera" y destacó, más allá de los resultados del último tiempo, que el plantel juega "del mismo modo y con el mismo estilo" desde hace mucho tiempo.

"Si a un rival como Argentina jugás todo el partido defendiendo, creo que las posibilidades de éxitos son muy bajas. Siempre imagino que en cualquier cancha o rival intentaremos dominar", marcó el entrenador de la "Celeste".