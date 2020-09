Iba a ser el 13 de septiembre, pero luego del retroceso a Fase 1 de la cuarentena, ocurrido el 22 de agosto, debió reprogramarse toda actividad y el turf, que tenía previsto realizar el "Clásico" Domingo Faustino Sarmiento luego de una fecha previa para que toda la caballada se fuera reacomodando luego del obligado parate, tuvo que barajar y dar de nuevo. El viernes pasado, luego de una reunión mantenida con las autoridades del deporte provincial, quienes dirigen el Jockey Club fijaron la fecha del 11 de octubre para montar el acontecimiento anual por excelencia.

Hasta ahora, por la reglamentación sanitaria que se debe cumplir en este ámbito de pandemia, sólo están habilitados a correrlo caballos pertenecientes a stud sanjuaninos, pero anoche, al cierre de esta edición, se trataría el tema en reunión de comisión de carreras y es factible que prospere la idea que puedan participar pingos de otras provincias, con la propuesta que sean atendidos por cuidadores y peones locales.

Antes se había pensado y programado una fecha denominada "preparación" con una competencia de 1.800 metros para que los participantes del Sarmiento fueran de menor a mayor. Ahora, sin tiempo que perder porque lo impone el álgido presente. Y ante la duda del incierto mañana, los dirigentes de la entidad hípica decidieron "ir por todo". Se empieza la actividad competitiva con el "Sarmiento", que se correrá justo un mes posterior a la fecha tradicional (11 de septiembre). Para ello se ha previsto un programa de siete carreras oficiales, a las que se agregarán las tradicionales cuadreras, donde suelen correr "créditos" de distintos Departamentos.

Dicho programa tiene como plato fuerte el "clásico", reservado para caballos de 4 o más años de edad. El premio al ganador será de $200.000, mientras que $60.000 y $40.000 recibirán segundo y tercero clasificado.

Con respecto al protocolo sanitario que se deberá cumplir, se mantendrá el previsto para el reinicio frustrado. que no

contará con público en las gradas y será transmitido vía streaming por el canal de Youtube "Turf sanjuanino".

A la pista solamente accederán los caballos que competirán, acompañados de su peón y cuidador. Los propietarios tendrán que seguir las acciones desde las confiterías del country que serán habilitadas para 200 personas respetando

la separación de las mesas. Además, quienes accedan a ese lugar deberán pagar $500 (400 de entrada y 100 para jugar), obtener sus pulseras de acceso con anterioridad (adquiriéndolas a los cuidadores) y llenando un formulario tipo declaración jurada en el que informen que no sufren ningún tipo de patología.

Quienes deseen apostar deberá acudir días antes al hipódromo y depositar en boleterías un monto de dinero que el día de la carrera, mediante comunicación telefónica con los boleteros, podrán disponer para "jugar" en las diferentes carreras.

De largo aliento



El "Sarmiento" es una carrera larga y, por ende, no todos los caballos están preparados para disputarla. En San Juan hay siete caballos en condiciones de largar si se disputara hoy, entre ellos los laureados Atlas Again y Elmaestrodelarte, ambos del stud La Nona que sienta sus reales en Tudcum, Iglesia. Los otros son: More Easy, Monte Pulseano, Will Smith, Vio Veces y Ginocchio D"Oro.