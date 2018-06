Victoria. En aquel momento de "Francia 98' Pineda jugaba en el Udinese, se retiró del fútbol a los 29 años y hoy vive en su campo en Santa Tomé, Corrientes.

Si por algo se lo recuerda a Mauricio Pineda es por el gol más importante de su carrera, a la Croacia de la "generación dorada", en Francia 1998.



Los balcánicos en aquella ocasión llegaron al tercer puesto, su mejor posición histórica, y tuvieron al goleador del mundial, Davor Suker.



Pero la Argentina de Daniel Passarella le ganó, también por fase de grupos. Fue 1-0 con una aparición del ex lateral de Huracán y Boca. Casi desaparecido del fútbol, Diario de Cuyo lo encontró en Corrientes para traer al presente la única vez que Argentina derroto oficialmente al rival de esta tarde.



- ¿Qué recordás de aquel famoso partido ante la Croacia de la generación dorada?



- Lo primero que me acuerdo es de mi gol, pero ya el hecho de jugarlo. En la semana cuando pararon el equipo y me dieron la pechera veía que me ganaba un lugarcito. Estábamos clasificados por eso Passarella podía hacer algunos cambios. Tenía 22 años, rodeado de ídolos como Batistuta, estaba en las nubes.



- ¿Recordás bien la jugada, alguna vez hiciste algún gol parecido?



- Yo era un lateral que me proyectaba mucho pero con poco gol, no era de patear al arco. Pero Ortega me la puso justa, quedé muy solo, no tenía otra que patear, no tuve dudas.



- ¿A quién marcaste de esos monstruos croatas Suker, Boban, Prosinecki?



- No recuerdo quién pasaba por mi lugar. Si me acuerdo que en los corners no sé si a Prosinecki o a Boban lo tenía que marcar y no eran grandes cabeceadores, pero yo soy bajito y ellos altísimos, con físicos impresionantes, como ahora.



- ¿Cómo viste al jugador en tu puesto en la Selección, Tagliafico?



- A Tagilafico lo vi bien, y del resto de la Selección, lo que escuché, no comparto que la figura fue Mascherano porque dio muchos pases y no la perdió. Y criticaban a Messi porque perdió la pelota varias veces. La perdió porque cada vez que la agarra tiene cuatro tipos encima y busca desequilibrar. A Islandia le salió perfecto, porque quería que la pelota la tuviera Mascherano.



- ¿Y el resto del equipo?



- Si uno piensa en este plantel creo que estamos medio engañados de la situación del fútbol argentino hoy en día. Si pensás, Caballero es suplente en Chelsea, Salvio, no es lateral, Rojo casi no fue convocado en el año en Manchester, a Tagliafico lo vendieron de central en Independiente y jugó de marcador de punta, Biglia, es suplente en el Milan, Mascherano, hace 6 años que no es cinco y juega en China, Di María, suplente en el Paris Saint Germain. Tenemos una dependencia fantástica con Messi pero el otro equipo no lo descuida, lo marcan de a tres.Es otro nivel hoy, en mí época estaba Ayala, figura de Valencia, Zanetti figura del Inter, Sensini figura del Parma, Chamot, figura de la Lazio, Simeone, figura del Atlético, Ortega la rompía en Ríver, Batistuta, figura de la Fiorentina, el Piojo López en Valencia hacía desastres, Verónni hablar. Eran todas figuras del momento. Ahora tenemos un equipo parecido al Brasil 2014 pero ya pasaron cuatro años.

Esta difícil con Croacia, el resultado con Islandia te complica todo. Hay que ganar sí o sí"

"Para asegurarnos parte de la clasificación mañana (por hoy) vamos a salir a atacar a Croacia".



"Messi es un prócer de Argentina. No se lo puede comparar con Maradona por un tema generacional".



"El cambio de nombres que habrá respecto del primer partido se debe al cambio de sistema".

"Messi dosificó energías en los últimos partidos con Barcelona pensando en jugar el Mundial".



"Para mi, Leo es el mejor de la historia. Soy muy amigo de él y siempre le deseo lo mejor, salvo mañana (por hoy)".



"Dimos un gran paso al vencer a Nigeria, pero ante Argentina la dificultad será mucho mayor".