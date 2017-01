El Cerrillo fue el primer sprint intermedio que ganó el ‘piquetero’ nacido en Chamical.



Ratificando el buen año de su equipo y el buen rendimiento individual que ha tenido durante lo que va de la temporada, Franco López, uno de los cinco integrantes de la fuga del día, logró quedarse con todas la emociones intermedias.



El chamicalense que corre para la Agrupación Virgen de Fátima, junto a otros cuatro colegas, ‘saltó’ del pelotón, cuando la carrera tenía una veintena de kilómetros y su esfuerzo sucumbió cuando ingresaban a 9 de Julio. ‘Estoy muy contento porque pude mostrarme en una carrera donde hay tan buen nivel’, explicó quien deberá elegir con cuál de las dos mallas vestirse, la de líder de la montaña o de metas sprinter.



Con respecto al final, explicó: ‘Nosotros hicimos lo que pudimos, cuando nos alcanzaron nos dimos cuenta del nivel que tienen. Andan muy rápido y es difícil seguirles el ritmo. Estoy muy feliz de haber sido protagonista en una competencia con tantos corredores de gran calidad’.



El debut de Tivani



Nicolás Tivani estrenó la camiseta del Unieuro con un undécimo puesto en la etapa. El joven sanjuanino que ha ganado dos etapas en pruebas UCI, dijo sentirse ‘muy cómodo’ en su nuevo equipo y lamentó el problema de la llegada. ‘El técnico y mis compañeros me dieron confianza y busqué la rueda de Viviani (Elía, segundo en la etapa), pero ocurrió lo de la llegada y dudé, cuando reaccioné y tomé el camino correcto ya me habían sacado diferencia’.

Protagonistas del parcial

Leonardo Rodríguez - Asociación Civil Mardan

“Estoy muy contento con mi rendimiento, la verdad que no me imaginaba entrar en el corte tan temprano y que dure tanto la fuga. Me tenía fe y arriesgué, por suerte pude seguirle el ritmo al pelotón. Estar corriendo la Vuelta a San Juan y en un equipo profesional es algo que soñé, todavía me cuesta caer”.

Gastón Javier - Sindicato Empleados Públicos



“Las sensaciones fueron muy buenas. El objetivo era tener protagonismo y alcanzar alguna fuga y lo logramos de entrada. Me sentí muy bien y eso es importante porque nos preparamos muchísimo para llegar en la mejor forma a la Vuelta. Hizo mucho calor pero nosotros estamos acostumbrados a eso”.

Felipe Peñaloza - Selección de Chile



“Fue una etapa muy dura, con mucho calor que se hace sentir en el físico, pero igual se rodó muy fuerte en toda la etapa. Es un pelotón de gran nivel y se nota en el andar. Nuestro objetivo es tratar de disfrutar de esta gran Vuelta y ver si podemos alcanzar protagonismo en alguna etapa, ojalá se nos pueda dar”.