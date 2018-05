Hoy, a las 13, Jorge Sampaoli dará a conocer los 23 nombres que integrarán la lista de futbolistas de la Argentina que disputarán el Mundial de Rusia 2018, nómina que tendría más de una sorpresa. Porque a partir de dar a conocer la preselección de 35 el pasado lunes, el entrenador de la Selección se enfocó en el seguimiento de los jugadores que sufrieron lesiones en los últimos días, como Lucas Biglia y Gabriel Mercado, que alteraron sus planes.



Desde hace tiempo ya Sampaoli ha declarado que tiene el 80% de la lista definida y que el 20 restante tendría que ver con lesiones y/o imponderables de última hora. En este último ítem podría intervenir la incursión de Franco Armani, un caso de los que no se conocen muchos otros en la historia ya que no tiene siquiera una sola convocatoria en toda su carrera a la Selección por lo que, de confirmarse su presencia en la lista definitiva, el arquero que venía de un paso arrollador en Colombia y terminó por consagrarse en River, debutaría directamente en un Mundial.



Su irrupción dejaría sin Copa del Mundo a Nahuel Guzmán, portero de Tigres de México, que formó parte del grupo camino al Mundial desde la asunción de Gerardo Martino al frente del combinado nacional.



Entre las sorpresas de última hora aparece la presencia de Cristian Ansaldi (Torino de Italia), con facultades que Sampaoli no encuentra en otro futbolista, como su capacidad de jugar tanto por izquierda como por derecha.

Cristian Ansaldi. Ganó lugar ante la lesión de Gabriel Mercado

(no saben cómo va a llegar) y la posible baja de Pizarro

al pasar Mascherano como volante.

A Ansaldi el cuerpo técnico lo llamó el viernes por la tarde para advertirle que se había transformado en el jugador número 24, es decir, era el reserva ante cualquier imponderable. Y la situación sorpresa se dio con el estado físico de Gabriel Mercado. Sampaoli habría tomado la determinación de rubricar la citación del ex Newell"s para tener cubiertos los laterales.



De este modo, la ficha de Ansaldi devoraría el espacio de un mediocampista: Guido Pizarro. Y Sampaoli se quedaría sólo con dos opciones "naturales" para dicha tarea: Lucas Biglia y Javier Mascherano, que en el listado de 35 fue incluido en el lote de defensores.



Entre los volantes, acaso, la nota sobresaliente: aparecería Maximiliano Meza, jugador de Independiente, y saldría Ricardo Centurión, uno de los que parecía tener un lugar asegurado tras su gran temporada con Racing.



La foto de Centurión en un local bailable durante los festejos del cumpleaños de Darío Benedetto (ocurrió el jueves por la noche) le habría restado puntos fundamentales en la pelea. Racing venía de perder ante Sarmiento de Resistencia, por la Copa Argentina.

Maximiliano Meza. El volante de Independiente se habría

quedado con el lugar y dejaría afuera del Mundial a Ricardo Centurión.

Meza, por su parte, fue parte de la gira de la Selección por Manchester y Madrid, y fue uno de los pocos que se salvó en la estrepitosa caída de Argentina ante España (1-6).



De confirmarse la lista, los 12 que quedarían afuera serían: Nahuel Guzmán, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Leandro Paredes, Enzo Pérez, Guido Pizarro, Pablo Pérez, Rodrigo Battaglia, Diego Perotti, Lautaro Martínez, Ricardo Centurión y Mauro Icardi.



En último lugar, la duda del DT: si bien Sampaoli maneja como primera alternativa para los 23 el nombre de Marcos Acuña como interior izquierdo, terminará de tomar la decisión final para el cierre de la lista que representará a la albiceleste en Rusia.

Marcos Acuña. La presencia de otros laterales izquierdos puso en duda la presencia del Huevo en Rusia y la gran incógnita en el listado definitivo.

Mauro Icardi. Su inclusión dependía de la evolución del Kun Agüero, que ya entrena con el plantel. Esta no sería la oportunidad para el artillero del Inter.



>> Conferencia: a las 13 se conoce todo

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli brindará una conferencia de prensa hoy a partir de las 13 en la renovada y coqueta sala de prensa del predio "Julio Grondona" de Ezeiza, donde anunciará primero los convocados y luego justificará esos nombres ante las preguntas periodísticas.



Una semana después que a través de las redes sociales se dieran a conocer los 35 futbolistas "reservados" ante sus clubes, Sampaoli reducirá el número para iniciar la fase final de preparación, que comenzará el martes en Ezeiza, seguirá en Barcelona (España) y finalizará con un amistoso ante Israel en Jerusalén, antes de desembarcar en Rusia.