En vísperas de su cumpleaños número 70, Carlos Bianchi brindó una entrevista a la revista francesa France Football. Afincado en París desde hace un tiempo, viajó a Argentina para celebrar su aniversario con seres queridos y se tomó unos minutos para repasar su vida profesional como futbolista y entrenador.

El medio galo le sacó jugo a su experiencia como jugador y figura del Stade de Reims, PSG y Racing de Estrasburgo, donde infló tantas redes hasta cautivar nada menos que al Barcelona y Real Madrid.

"Pude haberme ido a España, yo todavía no había firmado con el Reims pero le había dado mi palabra. Después de ser goleador del campeonato el Madrid me contactó y le dije que no, como la temporada anterior le había dicho que no al Barcelona. Hoy cualquier jugador en Francia tiene como objetivo el Real Madrid… los tiempos han cambiado, la palabra ya casi no existe. Yo nací a la antigua", expresó el Virrey, quien brindó otros detalles sobre su desempeño en territorio francés.

También fue consultado por su breve paso como jugador de la selección argentina: "Usé esa camiseta 14 veces entre 1971 y 1972, marqué 7 goles (3 en una copa en Brasil). Lamentablemente no tengo grandes recuerdos".

Las dos más grandes proezas de su trayectoria como entrenador fueron en las Intercontinentales ante Milan (dirigiendo a Vélez) y Real Madrid (en Boca). Bianchi se refirió a esos gloriosos episodios.

"Nunca imaginé lo que viviría en esos tres años (del 93 al 96). Fuimos campeones tres veces de Argentina, ganamos la Libertadores y fuimos campeones del mundo. El equipo de Capello le había ganado 4-0 al Barcelona de Cruyff la final de la Liga de Campeones. Nosotros éramos un club humilde de un pequeño barrio de Buenos Aires y lo vencimos 2-0. Nunca lo imaginamos", aseguró.

Y respecto al Xeneize, agregó: "Boca es algo enorme en el mundo, no sólo en Argentina. En todos los países de América, en Estados Unidos, Australia, Japón… Es un club diferente a los demás desde el punto de vista de la pasión. Nací en Vélez y soy hincha, pero reconozco que Boca es único. Contra el Real Madrid los jugadores hicieron un partido extraordinario. Enfrente estaban Figo, Huerri, Guti, Raúl, McManaman, Makelele, Casillas, Roberto Carlos y Del Bosque de entrernador. Humildemente, nos las arreglamos para ser campeones del mundo. Algunos dicen que crecí en Boca, pero Boca ya era muy grande antes de que yo llegara. Me alegro de haberlo ayudado a ser más grande".

POR QUÉ SE NEGÓ A DIRIGIR LA SELECCIÓN ARGENTINA

"No me arrepiento porque fue mi decisión. A Grondona le dije que no en 1998, en marzo, justo antes de la Copa del Mundo en Francia, y luego en 2004 (cuando renunció Marcelo Bielsa) y 2006 (tras la Copa del Mundo en Alemania)". El argumento fue simple y claro: "Siempre me negué porque tenía valores morales, valores importantes para mí en la vida, una forma de ser que no coincidía con la Selección".

A cinco años de haber colgado el traje y el silbato para dirigir, Bianchi se muestra muy a gusto y no extraña su profesión: "Estoy bien con mi esposa, somos dueños de nuestro tiempo. Llega un día en la vida donde poseés tu tiempo. Pasamos nuestros días trabajando, cumpliendo obligaciones. Cuando no estás lejos del final, es bueno vivir tu vida a tu manera. Viajo, camino, descubro lugares que no conozco, paso momentos con personas que quiero pasar. Estamos muy tranquilos en París. Me gusta viajar, así que en París estoy en el centro del mundo".