Impresionante. El coloso de Los Andes se eleva al pie de la cordillera en el corazón iglesiano. Un orgullo para el deporte de todo San Juan que merece reconocimiento justo en el año de su Centenario. Este domingo definirá la Copa de Campeones ante Defensores de San Martín.

A 200 kilómetros de la ciudad de San Juan todo asume otra dimensión. La distancia, el clima, la geografía. Todo multiplica dificultades pero en simultáneo potencia carácter, voluntad. Y en Sportivo Los Andes todo tiene otra dimensión hasta convertirse en una verdadera joya erigida en el medio del desierto, a los pies de la cordillera. Un orgullo que infla el pecho de los 1.300 habitantes del distrito iglesiano que están en la cuenta regresiva para la gran final de este domingo frente a Defensores de San Martín, jugando el partido más importante de su historia que caprichosamente eligió el año de su primer centenario para que busque la corona del interior sanjuanino.



Todo es distinto en Tudcum. Su gente ya prepara todo para el viaje del domingo con tres omnibus repletos y más de 700 asistentes ya confirmados para alentar a Los Andes que ya dejó de ser el club para ser Tudcum en la cancha. Pero más allá del orgullo por ser finalistas, los tudcunistos disfrutan de su sede. Un complejo gigante con un miniestadio incorporado, cuerpos sanitarios y gimnasio que están a disposición de sus socios (380 socios activos) que acceden al uso de ese coloso cada vez que lo requieren. Pero para la dirigencia que encabeza Mauricio Díaz no es fácil sostener el presente y apuntarle al futuro. Tienen el predio desde hace 5 años y justo en la preparación de los festejos del Centenario lograron llegar a la final de la Copa de Campeones por primera vez en su historia y eso potenció todo en el club andino. Así, esta semana ya comenzaron a trabajar en la instalación del riego por aspersión, con la excavación de la cisterna para almacenar el agua que ya está terminada y la colocación de la cañería que distribuirá en el campo de juego. Además, ya se limpió y niveló el terreno para ampliar el predio colindante al gimnasio y está planificada la construcción de al menos una tribuna en el costado Oeste de la cancha que de pura tierra tiene la particularidad de estar rodeada de lomas. Muchos proyectos, mucho trabajo que para el presidente Díaz no sería posible sin la comisión que lo acompaña y tiene como vicepresidente a José Rojas.

Completo. Gimnasio y miniestadio esperan actividades en Tudcum sabiendo que Los Andes es punto neurálgico del distrito iglesiano.





Pero ahora es el momento del fútbol y de ir por la gloria y en Tudcum sueñan despiertos: "Sería lindo conseguir la Copa. Es algo distinto porque acá y en cada departamento, el club Los Andes deja de ser el club para ser Tudcum. Todo el pueblo está detrás de esta fiesta. Eso es lo lindo. Lo especial" confiesa Díaz emocionado.





La finalísima



Este domingo, a partir de las 16,15, en cancha de Atlético San Martín en Concepción se medirán Los Andes con Defensores. La entrada popular tendrá un valor de 100 pesos. La Popular Norte será para los de la Villa Mariano Moreno y la Popular Sur será de los iglesianos, todo controlado con un gran operativo policial ya diagramado.

LIONEL ALCARAZ

La mejor elección de un arquero con futuroCon pasado en Del Bono, Sportivo Picón, Arbol Verde y Villa Obrera, el arquero Lionel Alcaraz decidió tener a Los Andes de Tudcum como destino futbolístico cuando habían otras opciones tal vez más tentadoras desde lo deportivo como Federal C. Y hoy, después de haber seguido los consejos de Daniel Cejas, Lio no se arrepiente de nada: "Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera. Yo tengo el pase en mi poder y cuando salió la chance de venir a Tudcum confieso que la pensé mucho pero acá es sensacional como nos tratan. La dirigencia cumple en todo y nos hacen sentir super profesionales en cada detalle. En Tudcum, nos miman siempre. Eso no tiene precio y la idea es seguir acá después de la finalización de la Copa porque el proyecto es grande y tiene ambiciones"

DANIEL CEJAS

Es un iglesiano más tras varias camisetasLa experiencia y el oficio de Daniel Cejas es uno de los pilares del funcionamiento de Los Andes y para el volante que surgió en Sportivo Del Bono, defender camisetas iglesianas no es novedad porque ya consiguió cosas grandes con los colores de San Martín de Rodeo. Hoy Cejas se siente uno más y está ya buscando la chance de continuar en Los Andes después de que se termine la Copa de Campeones: "Es muy lindo lo que se vive acá. Yo he jugado Federales con San Martín de Rodeo y la Copa tiene otro sabor. Es como que todo Tudcum está detrás nuestro y eso convierte en cada partido en algo inolvidable. Estamos más que bien acá y como plaza futbolística para los jugadores de San Juan es inmejorable. Una muy buena elección de la que no me quiero ir sabiendo que se vence el préstamo".

ISAIAS Y PAULO OBALLES

Los hermanos que vinieron del CabotNacidos y forjados en la cantera de Arbol Verde, en el corazón del Barrio Cabot, los hermanos Oballes, Isaías y Paulo, llegaron a Sportivo Los Andes para ser hoy su poder de gol. El mayor ya había pasado por San Martín de Rodeo y sabía lo que hay en juego cuando se trata de jugar por éstos clubes y como la experiencia fue positiva, no dudó en sumar a su hermano Isaías al proyecto del club de Tudcum. Hoy los dos disfrutan este dulce momento y remarcan que fue una gran decisión llegar a Los Andes: "Fue buenísimo todo lo que vivimos en Los Andes. Estamos en otra final pero el grupo y todo lo que se armó en torno a la Copa de Campeones fue inolvidable. En lo personal, nos han tratado más que bien y solo tenemos palabras de agradecimiento para todo Tudcum y todo Iglesia".