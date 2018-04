Determinante. El back de los Jaguares, Joaquín Tuculet, fue una pieza clave en la victoria sobre Brumbies por 25-20 en Australia.

Los Jaguares vencieron ayer por la madrugada a los Brumbies de Australia por 25 a 20 y de esa manera alcanzaron su segundo triunfo consecutivo en el Súper Rugby, torneo que organiza la Sanzaar y que agrupa a las franquicias del hemisferio Sur.



El partido se disputó por la décima fecha en el GIO Stadium de la ciudad de Canberra, dirigido por el local Angus Gadner, con un parcial favorable para Los Jaguares de 13 a 10.



La franquicia argentina, con un gran nivel de juego en la primera parte, alcanzó la cuarta victoria en esta temporada, que la muestra invicta en tierras australianas.



El sábado anterior, Los Jaguares derrotaron a los Rebels por 25 a 22, en un partido jugado en la ciudad de Melbourne, mientras que el año pasado superaron también en Australia a Rebels por 32 a 29 y a Warathas por 40 a 27.



Los argentinos marcaron ayer tres tries a través de Ramiro Moyano, Jerónimo De La Fuente y Emiliano Boffelli en tanto que Nicolás Sánchez aportó dos penales y dos conversiones.



En el equipo conducido por el entrenador Mario Ledesma ha comenzado a dar frutos la maduración en el juego, la paciencia, el control de la pelota y la disciplina, además de la solidez en el scrum.



En la primera parte, Los Jaguares lograron un parcial de 13 a 0 con una excelente labor en equipo. A los cuatro minutos, Moyano facturó el primer try tras 18 fases y el apertura tucumano Sánchez, que con precisa patada, consumó la ventaja mencionada.



A partir de los treinta minutos, se produjo un quiebre en las acciones ya que Brumbies comenzó a llevar el juego a campo argentino y luego de dos conquistas consecutivas de su fullback Tom Banks a la salida de dos lines, el parcial fue para Los Jaguares 13 a 10.



En la parte complementaria, los australianos manejaron la pelota pero la defensa argentina aguantó los embates y pese a la amonestación de Boffelli llegó el try de De La Fuente para ampliar la ventaja.



Finalmente, el éxito de Los Jaguares quedó asegurado cuando el rosarino Bofelli vulneró el ingoal australiano después de otra gran jugada de ataque.



A futuro



Jaguares volverá a jugar el sábado frente a los Blues de Nueva Zelanda en la ciudad de Auckland y finalizará su gira por Oceanía el sábado 4 de mayo frente a los Chiefs del mismo país. Lions encabeza la Conferencia África con 30 unidades, seguido por Bulls con 19, Sharks 18, Los Jaguares 16 y Stormers 14.