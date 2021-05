Dentro de la Selección Argentina -y prácticamente en todo el ámbito del hockey sobre patines- los jugadores suelen llamarse "Mano". El cariñoso diminutivo de hermano implica una relación de estrecha confianza y de cariño. En este caso específico se trata de dos sanjuaninos que hace unos días se consagraron campeones de la Euroliga (el torneo más importante del mundo a nivel de clubes). Matías Platero y Gonzalo "Nolo" Romero están disfrutando del dulce sabor de levantar la Copa. Son no sólo compañeros en el Sporting de Portugal sino también en la Selección Argentina. Son, prácticamente, hermanos. "Mano", como se dicen. Y vaya casualidad. "Ma" de Matías y "No" de Nolo. ¿Alguien puede negar esta notable coincidencia?

Los dos pasan días de gloria. Matías cuenta "ahora estamos en entrenamientos livianos para recuperar todo el desgaste de la Final Four de la Euroliga, pero todo es felicidad. Salir campeones dos ediciones consecutivas pone feliz a cualquiera. En el Sporting estoy muy cómodo. Ya llevo cuatro años acá. Cuando llegué desde el Reus de España, en la temporada 2017/18, salimos campeones nacionales".

En esta edición, la Final Four de la Euroliga contó con un póker de equipos portugueses.

Jerarquía. Matías en una en pleno juego desplegando su categoría, que le sirvió al Sporting para la coronación.

Sobre su vida extradeportiva, Mati dice que "la verdad, me siento feliz en Portugal. Es que Lisboa, donde vivimos, es un lindo lugar. Mi mujer (la portuguesa Ana Freitas) hace dos años que está conmigo. Su compañía ayuda muchísimo. Con ella vivimos el día a día y, por supuesto, nos cuidamos.

Esta pandemia algún día terminará. Eso espero al menos. Con Ana estamos buscando nuestro primer hijo. Sabemos que son épocas difíciles pero es nuestra gran ilusión".

Su compañera. Platero se encuentra en pareja con la portuguesa Ana Freitas, y juntos posaron con la copa.

Sobre la Selección Argentina y el próximo Mundial en San Juan Matías contó que "te soy sincero, desde que terminó el Mundial en España en lo único que pienso es en poder estar en el Mundial de San Juan. Estoy tratando de hacer las cosas para llegar de la mejor manera".

"Claro que será el Negro (José Luis Páez) quien decida sobre quiénes deben estar. Yo sueño no sólo con estar sino ganarlo, sobre todo. Tengo una ilusión enorme de ganar un Mundial en San Juan. ¿Si lo tomo como una revancha? Sí, la verdad que sí. Creo que perdimos la final con Portugal de manera injusta. Pero el deporte es así. Sólo que te quedás con bronca porque hicimos todo pero nos faltó suerte. Pero te repito, en San Juan no se nos puede escapar el título".

Más adelante Matías comentó que "el hockey en Portugal ha crecido mucho y tiene jugadores con mucha experiencia. Pero acá todos reconocen a los jugadores argentinos. Nos respetan. El propio Girao (compañero en el Sporting y el arquero de la selección lusa) alaba a los argentinos antes de cualquier partido. Dice que tenemos una gran Selección y que somos tan favoritos como ellos y España".

Y terminó diciendo: "Girao es un monstruo. Pero nosotros ayudamos mucho. ¿El Nolo? Está aportando mucho. Ha ido creciendo en su juego. Todos sabemos la clase de jugador que es".

Feliz. El Nolo celebró "mordiendo" la medalla y levantando la copa ganada en la final Four.

Nolo Romero, por su parte, también mencionó el momento feliz por el que pasan. "Ahora recuperándome. Especialmente las piernas. Pero feliz, otra cosa no se puede decir. Después de conseguir algo tan importante, estamos de primera. Lástima que por esto de la pandemia no pude festejar como yo soñaba. No pudo venir nadie de mi familia en San Juan. Ni siquiera mi novia pudo entrar a ver el partido. Hace tres años que estamos juntos con mi novia. Se llama Cecilia Frulla y es sanjuanina. Acá estamos muy bien y cuidándonos por esto de la pandemia. Pero el mundo entero está igual. Todos debemos tener precauciones".

De cerca. Romero se encuentra en Europa junto a su novia, la sanjuanina Cecilia Frulla.

Y siguió: "Sporting es un equipo duro. Siempre buscamos ser equilibrados y por suerte todo nos salió bien. Muchos de mis compañeros aparecieron en los momentos justos. Matías es un ejemplo de eso. Jugando con él siempre te sentís seguro. Por eso no fue casualidad que ganáramos el título en la Final Four. Para todos nosotros es un orgullo tremendo".

"Me costó adaptarme -continuó- pero me fui acomodando. Llegar del hockey italiano (desde el Forte Di Marmi), sin desmerecerlo, fue un gran cambio. Acá todo es más competitivo. Más físico. Más rápido".

El Nolo dejó para el final su análisis sobre la Selección. "Lo charlamos siempre con los muchachos que estamos acá. Jugar en la Selección es lo máximo. Matías, Carlos (Nicolía) y Lucas (Ordoñez) vivimos acá, en Lisboa, y cuando nos juntamos, hablamos de lo lindo que sería jugar el Mundial en San Juan y ganarlo. Habrá que ver cómo llegamos en ese momento. Mucho tiene que ver el nivel en el que te encuentra un Mundial. ¿Sin gente? No, por favor, que esta pandemia se supere y que el "Cantoni" esté como siempre está para un Mundial. Yo me muero si se juega sin público. Jugar ahí con las tribunas reventando es el sueño del pibe".