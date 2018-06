No hay antecedentes en el automovilismo sanjuanino de alguna carrera especial con invitados (a nivel nacional) que haya incluido a hermanos. Y los que romperán esa tendencia serán los Persia, ya que Fabricio convocó a su hermano Ariel para disputar juntos "La Carrera de las Estrellas", que el TC 2000 llevará a cabo el 1 de julio en el autódromo de Buenos Aires. De esta manera, harán binomio y compartirán el Ford Focus III con el que buscarán meterse en el top 10 de la divisional.



Fabricio dijo que no dudó a la hora de convocar a su hermano a la hora de definir su invitado para "La Carrera de las Estrellas", que se caracteriza por ingreso a boxes para el cambio de pilotos en medio de la competencia, además de ser más extensa de lo normal.



"Va a ser una experiencia hermosa correr esta prueba con mi hermano. Una parte del automovilismo la aprendí mucho a través de él, así que vamos a disfrutarlo", sostuvo Fabricio Persia en el sitio Carburando.



Los Persia son muy unidos. Trabajan juntos en la empresa familiar, encaran proyectos como socios, sus familias están pendientes de todo y ahora los hermanos van a correr juntos. Si bien antes compartieron pistas en el Zonal Cuyano, esta vez lo harán en un mismo auto del TC2000.



"Vamos a tratar de que Ariel se adapte rápido al Focus. Obviamente que vamos a buscar un buen resultado, aunque sabemos que va a ser difícil porque habrá muchos pilotos importantes de Argentina. La idea es trabajar para estar lo más adelante posible", señaló el piloto sanjuanino.



Fabricio eligió esta categoría en el avance de su trayectoria deportiva, ya que tras dejar el Zonal Cuyano pasó al Top Race Junior, luego al Top Race Series y desde este año cambió de tracción (trasera por delantera) al apuntar al TC2000. El objetivo de Fabricio es poder saltar posteriormente al Súper TC2000.



Por otro lado Ariel Persia incursionó en el Turismo Nacional, pero en los últimos años se volcó definitivamente a la Clase 2 del Zonal, en la que conoce de victorias y títulos, pues es un referente de la divisional.



Los hermanos Persia no serán los únicos en "La Carrera de las Estrellas", puesto que ya fueron confirmados los binomios integrados por Mariano y Leonel Pernía, Gregorio y Facundo Conta, y Santiago y Manuel Mallo.



En tanto, la primera edición de esta competencia se disputó el 16 de julio de 2017 y fue ganada por el equipo que integró Mariano Pernía y Facundo Ardusso, con un Renault Fluence.





Cómo será la carrera



El viernes 29 se realizará un solo entrenamiento, exclusivo para los pilotos invitados. El sábado, la actividad comprenderá dos entrenamientos, uno exclusivo para titulares, mientras que el segundo será para ambos pilotos, donde se podrá realizar el ensayo de cambio de pilotos.



La sesión clasificatoria estará a cargo de los titulares. Concluida la clasificación y con el orden que entregue, se realizará la carrera clasificatoria. El resultado de esta competencia ordenará la grilla de la competencia final del domingo 1 de julio. El cambio de pilotos será entre la vueltas 18 y la 24 obligatoriamente.