Este sábado, Los Pumas afrontaron su tercer compromiso en el Tres Naciones y la imagen fue muy diferente a la dejada en los dos primeros partidos. Después del triunfo 25-15 sobre All Blacks y el empate ante Wallabies, los dirigidos por Mario Ledesma enfrentaron nuevamente a Nueva Zelanda, en el estadio McDonald Jones de Newcastle, partido correspondiente a la quinta fecha del certamen, y sufrieron una goleada por 38-0.

El partido no tuvo un arranque favorable para el equipo argentino, que no pudo hacer pie en la cancha y sufrió rápidamente el embate de los Hombres de Negro. A los 13 minutos del primer tiempo, Dane Coles apoyó en el in goal argentino y, tras la conversión conversión de Mo’unga, Nueva Zelanda se puso 7-0 arriba. Tres minutos después, Mo'unga fue a los palos y anotó otros tres puntos más.

El desarrollo del juego fue ampliamente favorable para los All Blacks y Los Pumas sufrieron errores en el manejo de la pelota aunque la defensa desplegada por el equipo argentino volvió a ser uno de los puntos más altos en su estrategia.

Los dirigidos por Mario Ledesma tacklearon más de 80 veces en los primeros 40 minutos y mantuvieron un 0-10 que los mantiene a tiro, aunque para poder revertir el resultado tenían que mejorar en la posesión de la pelota (menos del 20 por ciento en el primer tiempo) y no lo pudieron plasmar.

En el complemento, los All Blacks demostraron todo su poderío, metieron presión y aprovecharon cada uno de los errores de un elenco argentino que se quedó sin posesión de pelota y no pudo contener al equipo más poderoso del mundo.

A los 11 del segundo tiempo, Nueva Zelanda aprovechó una salida de una line out y Ardie Savea anotó el segundo try del encuentro. La conversión de Mo’unga estiró la diferencia a 17. Pero, a poco más de 10 minutos del final, ya con los cordobeses Matías Alemanno y Santiago Carreras en cancha, Will Jordan interceptó en dos ocasiones y, con diferencia de dos minutos, apoyó la guinda para poner el marcador 31-0.

A Argentina no le salió nada y estuvo muy lejos de la imagen mostrada en los dos juegos anteriores. Ya sobre el final del encuentro, Tuipolotu marcó el último try y selló la goleada sobre el elenco albiceleste por 38-0 y quedó con serias chances de quedarse con el Tres Naciones.

Los Pumas acumulan un triunfo, un empate y una derrota en una competencia que tiene a Nueva Zelanda como líder en las posiciones, con 11 unidades (dos bonus ofensivos y uno defensivo); Argentina y Australia suman seis.

Los dirigidos por Mario Ledesma llevaban cinco partidos invictos, incluyendo los dos amistosos ante Australia XV. (Estados Unidos, Australia XV, Australia XV, Nueva Zelanda y Australia).

Nicolás Sánchez es quien anotó todos los puntos del seleccionado en el Tres Naciones (25 ante All Blacks y 15 ante Wallabies). Con un try, una conversión y 11 penales, el jugador formado en Tucumán Lawn Tennis.