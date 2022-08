Son los partidos que sirven de ejemplo. De lo que se pretende, en este caso, para un equipo de rugby. Es que Los Pumas tuvieron una de esas actuaciones que se recuerdan por mucho tiempo. Y lo es por varios motivos: nivel de juego por un lado y la contundencia por el otro. Así se explica el 48-17 sobre Australia, en la victoria más abultada ante una potencia mundial. No hubo "dudas" como hace una semana en Mendoza cuando Argentina se imponía 26-17 promediando el complemento y todo finalizó en desilusión con el 41-26 para los oceánicos. Esta vez, los dirigidos por Michael Cheika aprendieron la lección y sometieron a los Wallabies como nunca antes en la historia de sus mano a mano.

En la eficacia se explica el gran primer tiempo de Los Pumas. En un pseudo "homenaje" al inolvidable Mike Tyson cada vez que pegaron a fondo, le hicieron sentir la mano a Australia. Las cuatro primeras ocasiones que los argentinos llegaron hasta las 5 yardas rivales terminaron celebrando un try. La primera muestra fue al 1" cuando Juan Imhoff demostró su oportunismo para buscar una pelota perdida y se frenó recién en el ingoal visitante. No lo dejó acomodar al rival y a los 5" otro mazazo: Thomas Gallo pechó con toda su anatomía de más de 110 kilos para llegar a otro try. Al toque descontó su colega de la primera línea rival, James Slipper, ante una de las pocas fallas en la marca argentina por el centro del campo de juego. El partido se jugaba al ritmo de Los Pumas y en ese aspecto el apertura, Santiago Carreras, se entendió a la perfección con su medio scrum, Gonzalo Bertranou, para mandar los ataques.

Los Pumas sumaron la quinta victoria en el Bicentenario y tienen dos caídas.

Ya en 23" se dio otro quiebre cuando parecía que los conducidos por Dave Rennie se venían con todo: Jerónimo de la Fuente rompió la marca rival y se lanzó para apoyar, justo después de sentir un pinchazo en su cuádricep izquierdo que lo obligó a pedir el cambio inmediatamente. Todo era albiceleste y más aún cuando Juan Martín González apoyó el cuarto try en apenas media hora, algo inesperado ante un adversario del calibre de Australia.

El 26-10 daba cierta tranquilidad al iniciarse el complemento, pero también traía a la memoria los fantasmas de hace siete días en el Malvinas Argentinas. Nada eso sucedió en esta ocasión: un nuevo try de Gallo (convertido por Emiliano Boffelli, que antes anotó un penal) generó la calma necesaria pese que restaba poco menos de 20". Pero no hubo grandes cambios, más bien se potenció la superioridad nacional. Cheika movió el banco de forma correcta y los recambios mantuvieron el nivel. Entonces, la diferencia se extendió con un try de Boffelli, más el moño de la torta mediante Tomás Albornoz. Los Pumas redondearon una tarea no habitual. Meritoria desde cualquier punto de vista y que abre la ilusión para comprender lo que son capaces estos jugadores. El desafío será poder sostener este juego en el tiempo. A poco menos de un año para el Mundial de "Francia 2023" las sensaciones son favorables. Es que hubo falencias del debut en este Championship que se pudieron corregir como la concentración y la intensidad tan alta durante casi todo el juego. No hubo fallas de concentración y la defensa frenó a un combinado como el australiano que tiene mucha potencia en sus forwards. Igual, hay aspectos por seguir puliendo y mejorarlos. Pero con la base de esta victoria histórica en San Juan todo es más sencillo. En dos semanas la vara se pondrá incluso más alta cuando Los Pumas visiten nada menos que a los temible All Blacks. Pero esa será otra historia.

Creevy es récord

En el complemento ante Australia, se dio el ingreso del hooker argentino, Agustín Creevy. Con este partido disputado, el excapitán de Los Pumas, el más aplaudido por el público, alcanzó los 94 partidos oficiales igualando al apertura Nicolás Sánchez. Ambos se encuentran al tope de esta tabla histórica y se espera que puedan extender la cifra ya que se encuentran en la consideración de Cheika para el Mundial del próximo año.

Se recuperó

Nueva Zelanda le ganó ayer al campeón del mundo Sudáfrica, por 35 a 23, en encuentro correspondiente a la segunda fecha de la décima edición del torneo Rugby Championship. El partido que cortó la racha de tres derrotas consecutivas de los All Blacks se disputó en el estadio Ellis Park de Johannesburgo y fue la revancha del 26-10 para los Springbooks de hace una semana abriendo el certamen ambos seleccionados.

Frases

TOMÁS LAVANINI - 2da Línea de Los Pumas

"Creo que hubo un cambio mental muy importante. Ahí está la explicación del triunfo que logramos, porque estuvimos 80" jugando a la misma intensidad. A diferencia del partido anterior con Australia donde por 60" fuimos superiores, acá no hubo falencias de ningún tipo. Es una muestra más de lo que somos capaces de conseguir cuando estamos a pleno como hoy (por ayer). Ahora se viene una gira increíble y hay que seguir así".

FRANCISCO GÓMEZ KODELA - 1ra línea de Los Pumas

"El mérito estuvo en poder trasladar a la cancha todo lo que se había trabajado en la semana. Se mejoraron los puntos que hacían falta y está claro que Australia no pudo sostenernos el ritmo.



A nivel mental hoy (por ayer) hicimos las cosas de manera excelente. A nivel técnico, tanto en el maul como en el ruck pudimos cambiar algunas cosas y se vieron los resultados en la cancha donde los dominamos".

JULIÁN MONTOYA - Capitán de Los Pumas

"Es importante el recambio que se va dando en el plantel. Hay una mezcla de jugadores que tenemos más años con los chicos que vienen empujando de abajo como Gallo: mientras más jugadores como él aparezcan, mucho mejor para todos. Es lo que debemos potenciar entre todos, la base del plantel de Los Pumas. Y hoy (por ayer) el equipo tuvo un partido que nos sirve para entender lo que somos capaces".

MICHAEL CHEIKA - DT de Los Pumas

"Me gusta más el rendimiento que tuvo el equipo a lo largo de los 80 minutos que el resultado en sí, aunque haya sido una victoria muy importante para la historia de Los Pumas.



Se hicieron cambios que eran necesarios y salieron a la perfección se podría decir. Hay que seguir trabajando de esta forma y con la misma intensidad que se hizo durante toda la semana previa a este partido".