Cómo para no festejar. Agustín Creevy encabezó la celebración de Los Pumas. Argentina logró un triunfo histórico ante los sudafricanos, una de las potencias mundiales en el rugby.

Alguna vez la racha negativa debía terminar. Después de 11 caías consecutivas en este torneo, la selección argentina de rugby volvió a ganar. Y en un partidazo, lo que hizo más efusivo el festejo y el desahogo. Los Pumas derrotaron por 32-19 a los Springboks sudafricanos y de esta manera marcaron la tercera victoria en la historia ante este rival, en un encuentro válido por la segunda jornada del Rugby Championship.



Tras la derrota sufrida en el debut en Durban por 34-21 ante este mismo equipo africano, el conjunto dirigido por Mario Ledesma alcanzó su mejor nivel y sumó su cuarto éxito en seis años que lleva disputando este torneo de selecciones del Hemisferio Sur.



Bautista Delguy fue la gran figura del conjunto albiceleste con cuatro ensayos, mientras que Nicolás Sánchez sumó 17 de los 32 puntos del anfitrión que recibió a su rival en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



Ante un marco espectacular, el equipo argentino hizo la diferencia en el primer tiempo y luego aguantó la reacción de la visita que no pudo torcer el rumbo de un triunfo que además es histórico porque es la máxima diferencia que los Pumas le sacan en la historia a los Springboks.



Los locales marcaron sus puntos a través de los ensayos de Bautista Deguy (2), Nicolás Sánchez y Ramiro Moyano junto con tres conversiones y un drop y otro penal del propio Sánchez.



En tanto, los sudafricanos consiguieron anotar a través de los ensayos de Siya Kolisi y dos de Lionel Mapoe más dos conversiones de Handré Pollard.



"Los juhadores y nosotros (por el staff técnico) vamos día a día. Lo que queremos es que ellos y nosotros escribamos una historia nueva. Este es el análisis que forma parte de nuestra reflexión", señaló el entrenador argentino.



"Mejoramos la obtención, la defensa y el punto de contacto. No habíamos estado finos la semana pasada y ahora, empujados por la gente y porque los chicos llegaron antes a todos lados, revertimos lo hecho en Durban. Tuvimos lindas pelotas para atacar. Generamos un try de primera fase, de pelota recuperada y de un contraataque y no recuerdo ahora que nos hayan pescado pelotas en el ruck. Por supuesto, hubo cosas buenas y otras que seguramente y como siempre, quedarán por mejorar. Por ejemplo, me voy conforme con el scrum del primer tiempo y no con el del segundo. De todas formas, las cosas básicas se mejoraron respecto al sábado pasado y fueron fundamentales", analizó.



En la próxima jornada del Rugby Championship, el 8 de septiembre, Los Pumas visitarán a Nueva Zelanda en Nelson, mientras que los Springboks sudafricanos enfrentarán a domicilio en Gold Coast a los australianos.



Convocante

28

Fueron las miles de personas que alentaron ayer a Los Pumas en el estadio Islas Malvinas, de Mendoza, lo que le dio un marco increíble a la presentación.

Agustín Creevy:"Dimos un paso adelante"

El capitán de la Selección argentina, Agustín Creevy, resumió con su despliegue, con su defensa y su buen trabajo en los rucks, todo lo que llevaron adelante Los Pumas en el partido. Y en la conferencia de prensa post partido se mostró feliz. "Nosotros no estamos pensando en cuántos partidos tenemos que ganar. En lo único que pensamos es en dar nuestra mejor versión como Pumas, siempre. Nos propusimos cambiar cosas del sábado pasado a ahora y las cambiamos. Dimos un paso adelante", aseguró.



"Si los triunfos vienen así, bárbaro. Nosotros necesitamos estas victorias para avanzar de cara al año que viene. Pero no a cualquier costo, sino con nuestros recursos, con nuestras armas", dijo.



"Todos los triunfos son buenos. Pero este tiene un sabor distinto, porque veníamos con una larga racha negativa. Y contra esta Sudáfrica muy potente, tiene un sabor muy importante", añadió.

Fuentes: EFE y UAR.