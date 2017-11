Una alegría. Finalmente Los Pumas tuvieron una alegría. Con poco pudieron vencer a Italia y sumar el segundo triunfo en el año.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se reencontró ayer con la victoria al derrotar a Italia por 31-15, en Florencia, en su segunda actuación en la gira europea que terminará el próximo sábado en Dublin, Irlanda.



El representativo nacional no jugó un gran partido, pero repuntó en los 15 minutos finales y sumó su segunda victoria de una temporada con más tristezas que alegrías.



El ingreso de varios suplentes -buenas tareas de Gonzalo Bertranou y Julián Montoya- le permitió a los albicelestes levantar en el cierre y llevarse un justo triunfo.



En la primera mitad, el conjunto argentino se mostró muy impreciso, falló en las posiciones fijas y sin embargo generó las únicas situaciones de riesgo frente al ingoal rival, una de ellas definida por Sebastián Cancelliere.



De todos modos, el equipo albiceleste se fue al vestuario perdiendo 9-8 debido a los tres penales concretados por Carlo Canna, de las tantas infracciones que cometen habitualmente los jugadores del equipo que orienta Daniel Hourcade.



En los 25 minutos iniciales de la segunda parte, ambos equipos intercambiaron penales a los postes y la diferencia no se alteró hasta los 19, cuando Sánchez volvió a poner al frente a su equipo y el liderazgo ya no cambio de mando. Dos tries anotados por Marcos Kremer y Joaquín Tuculet aseguraron el éxito argentino en el tramo final del partido, que recién en los 15 minutos finales mejoró con un buen aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco.



En esta temporada, el seleccionado argentino suma 11 partidos jugados con dos triunfos (ante Georgia, por 45 a 29, en junio) y nueve derrotas.





Argentino: una dura caída de San Juan

La selección sanjuanina de rugby no pudo conseguir su primera victoria en el Campeonato Argentino ya que por la tercera fecha de la zona Ascenso B cayó ante Alto Valle por 47 a 17, en la provincia de Neuquén.



Fue la tercera derrota consecutiva del seleccionado sanjuanino en igual cantidad de presentaciones. Previamente había sido vencido por Oeste de Buenos Aires y Santiago del Estero; por lo que viajó a Neuquén para tratar de alcanzar una alegría.



Sin embargo, no pudo lograr el objetivo pues se encontró ante un duro rival que no le dio chances y ganó por 30 puntos de diferencias. En otros resultados, Santiagueña venció a Austral por 39-24 y Chubut venció a Oeste por 19-18.