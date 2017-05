El Head Coach de Los Pumas, Daniel Hourcade confirmó la lista de 32 convocados que estarán disponibles para disputar los partidos correspondientes a la ventana de junio, en los cuales Argentina se medirá ante Inglaterra (10 y 17 en San Juan y Santa Fe, respectivamente) y Georgia (24 de junio en Jujuy).



Dentro del plantel convocado se destaca la vuelta al seleccionado de Nahuel Tetaz Chaparro y Tomás Lavanini, quienes no estuvieron presentes en la última gira de noviembre y en parte del Rugby Championship por sendas lesiones. A su vez, también regresa Benjamín Macome, quien disputó su último partido con Los Pumas, ante Sudáfrica en 2015.



Por otro lado, también es importante destacar que esta será la primera convocatoria para dos jugadores: Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli, quienes al igual que Felipe Arregui y Gonzalo Bertranou, podrían llegar a debutar en el Seleccionado Mayor en ventana Internacional.



Los Pumas comenzarán esta semana con los entrenamientos en Buenos Aires, los días miércoles y jueves, mientras que el domingo por la mañana se reunirán en Aeroparque para comenzar su periplo hacia San Juan, destino del primer partido ante el Seleccionado de la Rosa. El plantel conducido por Daniel Hourcade permanecerá concentrado una semana en cada una de las sedes, siendo cada domingo el día de arribo a cada provincia.



Argentina e Inglaterra se midieron en 20 ocasiones, con 15 triunfos del elenco británico, un empate y cuatro victorias de Los Pumas. El último enfrentamiento ante el seleccionado ingles se dio en noviembre de 2016, en Londres, y quedó en mano del combinado local por 27 a 14.



Por su parte, ante Georgia, Los Pumas disputaron cuatro partidos (tres de ellos en los últimos tres mundiales) y siempre cantaron victoria. Cabe destacar, que esta será la segunda visita de los Lelos a nuestro país, tras el test match disputado en junio de 2013 en San Juan.

Por otro lado, el entrenador Eddie Jones designó hoy el plantel del seleccionado rugby de Inglaterra. Cuenta con la presencia de 16 debutantes, debido a lesiones, suspensiones y jugadores convocados al combinado Barbarians, que participará de una gira por Nueva Zelanda.

Inglaterra ocupa el segundo puesto del ranking oficial de la World Rugby y esta temporada se consagró bicampeón del torneo de las Seis Naciones, en el que participan los representativos de las Islas Británicas e Italia.

El seleccionado de Inglaterra integrara el grupo C del Mundial de Rugby Japón 2019 junto a sus pares de Argentina, Francia, Africa 1 y el ganador del repechaje.Los británicos, en su última presentación antes de su gira por Argentina, derrotaron ayer al conjunto Barbarians por 28-14, partido jugado en la ciudad de Londres.

En el plantel designado sobresalen las presencias del capitán Dylan Hartley y el subcapitán Chris Robshaw, Mike Brown, Joe Launchbury y Danny Care. En tanto, los jugadores que debutarán en esta gira son: Don Armand, Will Collier, Ben Curry, Tom Curry, Nick Isiekwe, Nick Schonert, Sam Underhill, Harry Willians, Mark Wilson, Joe Cokanasiga.Nathan Earle, Piers Francis, Sam James, Alex Lozowski, Harry Mallinder y Denny Soloma.El plantel completo lo componen: Forwards: Don Armand (Exeter), Will Collier (Harlequins), Ben Curry (Sale Sharks), Tom Curry (Sale Sharks), Charlie Ewels (Bath), Ellis Genge (Leicester Tigers), Dylan Hartley (Northampton), capitán), Nathan Hughes (Wasps).Nick Isiekwe (Saracens), Joe Launchbury (Wasps), Matt Mullan (Wasps), Chris Robshaw (Harlequins), Nick Schonert (Worcester), Tommy Taylor (Wasps), Sam Underhill (Bath), Harry Williams (Exeter) y Mark Wilson (Newcastle).Los tres cuartos convocados son: Mike Brown (Harlequins), Danny Care ((Harlequins), Joe Cokanasiga (London Irish), Ollie Devoto (Exeter), Nathan Earle (Saracens), George Ford (Bath), Francis (Northampton), Sam James (Sale), Alex Lozowski (Saracens).Harry Mallinder (Northampton), Jack Maunder (Exeter), Jonny May (Gloucester), Henry Slade (Exeter), y Denny Solomona (Sale Sharks) o Marland Yarde (Harlequins).