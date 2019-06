Feliz. Juan Manuel Garcés habló luego del debut: "Los chicos están muy unidos y acá no hay ningún estrella que sobresalga", asumió.

Juan Manuel Garcés era uno de los más contentos. Era lógico, porque sus chicos habían dado el batacazo ganándole a España. Y se dio todo lo que programaron para este debut tan importante como es en un Mundial y encima contra el local que es una potencia como esta España. Por eso su felicidad.



"Este partido fue fundamental para el ánimo de los chicos. Para que sepan que todo se puede, pero con trabajo y atención. Ellos allá, en la Argentina, creen que los europeos son muy buenos, superiores, pero acá demostramos que estamos a la misma altura. A nosotros no nos conocen por eso no hablan de nosotros", sostuvo el entrenador nacional en un primer análisis del 4 a 3.



Más adelante, el técnico aclaró que "los chicos demostraron una actitud enorme. Podríamos haber cerrado el partido con un par de goles más pero por cuestiones de juego no se pudo. Igual obtuvimos lo que vinimos a buscar que es el triunfo. Este es un equipo sin estrellas. Los chicos han demostrado que están muy unidos dentro de la cancha y son capaces de tirarse de cabeza a la bocha. Además fueron obedientes porque en la marca hicieron todo lo que hablamos en la previa y eso te brinda mucha seguridad desde afuera de la cancha".



Y cerró diciendo: "Ya dimos el primer paso. Mañana (por hoy) se viene otro rival difícil como Chile. Hemos jugado varias veces y siempre nos han complicado. Pero vamos por buen camino. Siempre con humildad este grupo es capaz de dar lo mejor para la selección. Ojalá tengamos esa cuota de fortuna que siempre es necesaria".

Frases argentinas

MATÍAS BRIDGE - Arquero

"Nos salieron todas. Pero no fue de casualidad, fue por el trabajo que venimos haciendo. Este triunfo sobre España fue un paso fundamental. Sabíamos que iba a salir un partido difícil por eso siempre nos mantuvimos concentrados. Cuando nos lo dieron vuelta sacamos lo mejor de cada uno".

NAHUEL CASTRO - Defensor

"Estaba claro que el partido nos iba a servir para saber dónde estamos parados. Y demostramos que estamos igual que todos los europeos. Creo que ganamos bien y que somos candidatos a la corona. Lo tendremos que seguir demostrando, pero es un buen arranque".