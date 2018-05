Trabajo. La selección ya empezó a moverse al compás de los cinco que entrenaron en Ezeiza.

Buenos Aires,TÉLAM



Los futbolistas Javier Mascherano, Eduardo Salvio, Nicolás Tagliafico, Manuel Lanzini y Sergio Agüero completaron ayer el segundo entrenamiento de preparación para el próximo Mundial de Rusia 2018 en el predio de la AFA en Ezeiza. El "Kun" Agüero repitió la rutina de rehabilitación de la lesión en la rodilla izquierda y es el único de los cinco de la avanzada que se entrena en doble turno.



Mientras tanto, Lanzini, Salvio, Tagliafico y Mascherano iniciaron la práctica con el preparador físico Jorge Desio y luego realizaron distintos trabajos tácticos bajo las órdenes de un enérgico Jorge Sampaoli.



Por otro lado, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el próximo domingo 27 el seleccionado, que para ese día ya tendrá el plantel completo, realizará una práctica a puertas abiertas para el público en el estadio José Amalfitani de Liniers. Sergio Agüero, Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Eduardo Salvio y Nicolás Tagliafico, los únicos cinco futbolistas que ya se encuentran entrenando en Ezeiza, serán fijas en la lista que Sampa entregará el próximo lunes. El de Casilda se va a tomar el fin de semana para ver el desempeño del resto de los jugadores y, sobre todo, que no sufran lesiones. Cabe destacar que si los otros preseleccionados que se encuentran libres y en el país no vienen a entrenarse es porque saben que no serán elegidos o porque el técnico todavía tiene dudas.



En tanto Lionel Messi jugó quince minutos en el amistoso que Barcelona disputó ante Mamelodi Sundowns de Sudáfrica que terminó con triunfo por 3-1 para el equipo catalán.



El crack fue suplente en el flamante campeón de España e ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo para el delirio del público que colmó el FNB Stadium de la ciudad de Johannesburgo.



Messi disputó los últimos quince minutos del partido. La temporada de Barcelona y de Messi se terminará el próximo domingo cuando reciba a Real Sociedad.





>> La AFA se disculpó por polémico manual

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado en el que señaló como una equivocación y un "error involuntario", el cuestionable manual que explicaba "cómo seducir mujeres" rusas en el marco de un curso abierto de "Idioma y cultura rusa" para periodistas, futbolistas, técnicos y dirigentes que concurrirán al Mundial a desarrollarse en dicho país. "El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informa que luego de una investigación interna efectuada respecto de lo sucedido en el día de ayer (por el lunes) en la jornada de Idioma y Cultura Rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente", arranca el comunicado publicado en la página web de la AFA y firmado por Alejandro Taraborelli.



Según la casa madre del fútbol, "el docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente, al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación. Advertido esto por el personal administrativo se procedió a retirarlo".