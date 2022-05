RB Bragantino vs. Estudiantes | Grupo C

Estudiantes tiene asegurado su pasaje a la fase final de la actual edición y con un empate en la ciudad de Bragança, tendrá garantizado el primer puesto del Grupo C. El León lleva 7 partidos sin conocer la derrota (6PG-1PE) y reúne 3 encuentros sin recibir goles. Su rival Bragantino llega como único escolta del cuadro argentino y registra 3 jornadas sin poder ganar (2PE-1PP). El conjunto brasileño no perdió en sus 2 compromisos en condición de local (1PG-1PE) en donde el delantero ecuatoriano José Hurtado estuvo presente en el marcador (vs. Nacional y Vélez Sarsfield).

Boca vs. Corinthians | Grupo E

Están igualados en el historial tras 7 encuentros en la Conmebol Libertadores (2 triunfos por lado y 3 empates). Boca mantiene el invicto como local ante el elenco brasileño con 2 victorias y 1 igualdad. En la actualidad, el Xeneize acumula 7 partidos sin caer ni recibir goles en su estadio (4PG-3PE). Por su parte, el Timão conserva el liderato del Grupo E con 7 unidades y lleva 3 juegos sin perder y con el arco en cero (2PG-1PE). Sin embargo, el combinado paulista sumó 1 punto de los últimos 12 posibles fuera de su estadio con una marca de 389 minutos sin convertir un gol.

Sporting Cristal vs. Talleres | Grupo H

Sporting Cristal irá por su primera alegría en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022 (1PE-3PP). El Celeste ganó 1 de los últimos 10 partidos en la historia de la competencia: 2-0 vs. Rentistas en 2021. Por su parte, Talleres se presenta como el único escolta de Flamengo en el Grupo H con 7 unidades. El Matador aún no logró ganar como visitante por el torneo más prestigioso de la Conmebol a nivel de clubes (2PE-4PP). Héctor Fértoli es el máximo goleador del equipo argentino en la presente edición (2 en 4 PJ).

Nacional vs. Vélez | Grupo C

Nacional llega invicto frente a Vélez en el historial por Copa Libertadores (3PG-2PE). Se midieron por última vez en Uruguay en la edición 2007 con victoria 2-0 a favor del elenco anfitrión con los goles de Diego Godín y Gonzalo Castro. Vélez ganó con la valla invicta en sus últimos 2 viajes a Uruguay: 0-3 vs. Defensor Sporting (2012) y 0-1 vs. Peñarol (2013).

Colón vs. Olimpia | Grupo G

Colón intentará sellar su boleto para los Octavos de Final de la Conmebol Libertadores. El Sabalero lleva 3 victorias seguidas en casa, ganó 6 de los últimos 7 partidos de local y marcó en sus 8 presentaciones en su estadio en la historia de la Copa (sus únicas derrotas en el Cementerio de los Elefantes fueron ante River en 1998). Olimpia está obligado a ganar para seguir con chances de clasificación. El Expreso Decano cayó en sus últimos 2 juegos a domicilio y apenas logró una victoria en 18 viajes a Argentina (0-1 a Estudiantes en 1984).

River vs. Colo Colo | Grupo F

River pretenderá asegurar el primer lugar del Grupo F cuando reciba a Colo Colo en el estadio Monumental. El Millonario nunca perdió ante rivales chilenos jugando en este escenario (5PG-2PE). Colo Colo continúa invicto en condición de visitante en la edición actual (1PG-1PE). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, el once de Marcelo Gallardo cuenta con el promedio más alto de pases por juego (509.8). Por su parte, el Cacique encabeza el ranking de balones recuperados (129). El argentino Juan Martín Lucero (Colo Colo) es el único futbolista que convirtió en cada uno de los partidos de la presente instancia.