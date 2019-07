A mejorar. Los jugadores argentinos cometieron errores en el final que le costaron el empate chileno.



No estaba para nada contento. Al contrario, a Juan Manuel Garcés, entrenador de la selección juvenil argentina, se lo notaba más bien molesto: "Fueron desconcentraciones muy grosas. Si con Portugal o España cometemos los mismos errores que hoy, no vamos a hablar del partido. Faltando pocos segundos les dije que no hicieran faltas e hicieron dos. Que los chicos se metan en la cabeza que no siempre hay que atacar. Son cosas que los pendej... tienen que ganar en experiencia", afirmó.

El marco de público de la segunda jornada fue inferior al del sábado en Vilanova.

Había terminado el partido y los argentinos estaban enojados por ese final sospechoso. Lógicamente todas las protestas estaban dirigidas al árbitro portugués Pinto. Y a eso se le agregó algunos gestos burlescos que cayeron del banco chileno. Y se dio la reacción de los argentinos. Dentro y fuera de la cancha. Puede que los argentinos que protestaban tuviesen razón, lo que no se justifica son esas discusiones pues ya nada iba a cambiar.

> Cierra la fase inicial



El tercer partido de la Selección argentina será hoy, de nuevo desde las 16 hora local, es decir las 11 de la mañana en nuestro país, abriendo la tercera jornada de la ronda clasificatoria del Mundial Sub-19.

El rival es el equipo más débil del grupo: Suiza.

El choque con los europeos será como siempre en el estadio "Isaac Gálvez" de la ciudad de Vilanova.

Es decir, otra vez la Argentina será encargado de inaugurar la jornada,

toda vez que después llegarán los partidos Italia-Estados Unidos (a las 18), España-Chile (desde las 20) y Portugal-Colombia (a las 22, todos en horario argentino).

En base a todos los resultados, se sabrá cómo sigue el camino de la albiceleste sabiendo que ya está metido en la próxima instancia.

A su vez, se está desarrollando lo que es el "Mundial B" de la categoría que brinda plazas para ascender a la máxima categoría para el 2021 en San Juan.

Llegaron los mayores...

El plantel argentino de varones mayores se sumó a la concentración de los otros dos seleccionados, acá en Comaruga. Con Excepción de Nalo García, Pablo Álvarez y Matías Pascual (que tuvieron permiso para quedarse ayer con sus familias) llegaron todos procedentes de Portugal. Estos tres jugadores mencionados se sumarán hoy al plantel que dirige José Luis Páez. De inmediato comenzarán con los entrenamientos a cinco días del debut.