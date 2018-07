Ya no sos mi margarita, Sampa. Claudio Tapia y el entrenador charlan en la concentración que Argentina tuvo en Rusia. Otros tiempos, una historia ya pasada. El presidente de la AFA quiere afuera del cargo al Pelado y buscará no tener que pagarle la cláusula de rescisión millonaria. Se reunirán esta semana, ya en Buenos Aires los dos.

Mayo pasado: "Banco a Sampaoli aunque Argentina no pase la primera ronda del Mundial. Ya lo hablé con él. Tiene contrato por cinco años, y lo pensamos en lo que le falta al fútbol argentino: un proyecto". Textual de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. El sanjuanino se encuentra preso de sus palabras y, sobre todo, del increíble contrato millonario que le firmó al entrenador, cuya destitución unilateral del lado de la AFA costaría una fortuna. Pero la decisión de Chiqui, acompañada por el vice y presidente de Boca Daniel Angelici, parece tomada: que el Pelado no siga en la selección. Una idea totalmente opuesta al DT quien fue claro en la conferencia poseliminación ante Francia: "No evalúo renunciar", ponderó y según se conoció ayer a sus íntimos les habría dicho algo como "la guita me la van a tener que pagar; a estos (los dirigentes) no les voy a regalar nada".



Desencantado, Tapia no quiere más a "Sampa", entendiendo que es el momento de una refundación en la Mayor. Más allá de los rumores que circularon ayer desde Moscú, lo concreto es que entre dirigente y DT habrá una charla al volver a Buenos Aires esta semana. Chiqui buscará forzar la salida de Sampaoli, algo que en la actualidad parece muy lejano. La idea es "ahorrarse" los 20 millones de dólares (algo cercano a 600 millones de pesos) que habría que pagarle por la totalidad del contrato que se extiende hasta el Mundial de "Qatar 2022". Los malos manejos dentro del plantel, el amistoso suspendido con Israel en gran medida por su negativa de mudar la sede del partido de Jerusalén a Haifa, más los desaciertos tácticos en Rusia, generaron que Tapia cambiara su opinión y le soltó la mano al entrenador. Para su desvinculación hay una alternativa que recién se podría ejecutar luego de la Copa América del próximo año en Brasil. Existe una cláusula en el vínculo entre AFA y coach que marca que a partir de ese momento cualquiera de las partes puede rescindir el contrato de forma unilateral sin el pago de ninguna indemnización. El sanjuanino apostará a no llegar a ese plazo porque considera que "sería perder el tiempo" tener un entrenador que allá por mediados de julio del próximo año no seguirá. Pero lo cierto es que suena difícil que la AFA "cargue" con una indemnización de semejante valor.



Si bien en el mundo del fútbol, con una negociación en el medio, todo es posible, Sampaoli no parece ser alguien dócil para resignar tanto dinero, más aún sabiendo que su salario anual con la AFA trepa hasta los 4,5 millones de dólares. Cuando se fue de la selección de Chile, el DT decidió romper el contrato para desembarcar en el fútbol europeo: llegó a un acuerdo con la Asociación trasandina pagando él unos 1,8 millones de dólares, bien lejos de los 6,3 millones que preveía el contrato. Además, tuvo que dejar sin efecto los premios por ganar la Copa América en 2015 (venció en la final a la Argentina) de nada menos que 6 millones de dólares para él y su cuerpo técnico. Ahora, la historia es a la inversa.



Tapia, hombre de centenares de negociaciones sindicalistas con empresarios, deberá apelar a esa muñeca para ver cuánto le sale sacar a Sampa. En un tiempo se sabrá...







DATO



Por pedido de Sampaoli, la cláusula de rescisión unilateral se puso luego de la Copa América del 2019 y no posterior al Mundial, por si pasaba justamente algo tan malo como en Rusia.

¿Y Beccacece?



La AFA, más allá de definir la salida de Sampaoli y su forma, deberá también tomar una decisión sobre su principal ayudante de campo en el Mundial, Sebastian Beccacece. Sucede que el rubio está designado para encabezar la selección Sub-20, que conduce junto a Nicolás Diez, y que disputará el Sudamericano de la categoría desde el 20 de enero en Chile. En caso de clasificar, luego llegará al Mundial en Corea, en mayo del próximo año.



Se sabe que la relación Sampaoli-Beccacece se rompió para siempre y no trabajarán más, pero ahora lo cierto es qué pasará con el ex DT de Defensa y Justicia. Porque más allá de lo manifestado por Tapia, habrá que ver si el sanjuanino mantiene ese "proyecto". En ese sentido, el tiempo en este caso es menor para tomar una decisión.



* Messi: una despedida silenciosa

Volver a empezar. Lionel Messi ya está en Barcelona junto a su familia, tras la frustración vivida con la Selección argentina.



El capitán de la Selección, Lionel Messi, dejó ayer al mediodía la concentración del equipo luego de caer el sábado frente a Francia y ya arribó a Barcelona. La Pulga lo hizo sin hacer declaraciones a la prensa y con un gesto adusto que denotaba su malestar. Es el silencio que viene sosteniendo desde que se acabó su participación en el cuarto Mundial con la albiceleste, en esta ocasión redondeando una pobre labor.



Además de Messi, Wilfredo Caballero, Cristian Ansaldi, Marcos Rojo, Éver Banega, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero también se marcharon antes que el resto de la expedición.



Los futbolistas que juegan en Europa decidieron irse cada uno por su lado "teniendo en cuenta las distancias" con sus respectivos destinos.



"El chárter con la delegación argentina partirá entre el lunes por la noche y el martes a la mañana" rumbo a Buenos Aires, aseguró un miembro de prensa de Argentina a la AFP.





* Otra vez internado

Complicada. La salud de Carlos Bilardo, quien ya fue operado hace unas semanas por un problema neurológico.





Carlos Bilardo volvió a ser internado el sábado por la noche en la clínica Sagrada Familia de Belgrano por su cuadro de Hakim Adams y desde la institución emitieron un comunicado para explicar la situación del ex DT de la Selección campeona en México '86.



Según el comunicado, Bilardo "se encuentra internado para realizar ajustes de medicación que mejoren el ciclo de sueño y vigilia, así permitir su continuidad en el trabajo kinesiológico neurocognitivo iniciado".



Además explicaron que el Doctor "se encuentra internado en una habitación de Internación General, acompañado por familiares" y que "se aprovechó para realizar estudios de control clínico y tomográfico, relacionados con su reciente cirugía, y los mismos confirman su buena evolución".