No lo pueden parar. Lionel Messi le escapa a la marca de un jugador del Tottenham inglés. El Barcelona no perdonó y le metió cuatro a los ingleses, con dos pepas del rosarino.

Madrid, EFE



Lionel Messi, Griezmann y Neymar lideraron con su juego y sus goles las victorias del Barcelona, Atlético de Madrid y París Saint Germain, en una jornada de la Liga de Campeones del fútbol europeo en la que este trío de ases evidenció su determinación por no dejar escapar una nueva oportunidad en la máxima competición continental.



"Prometemos que vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada vuelva al Camp Nou", advirtió el argentino Lionel Messi durante la pretemporada.



Una promesa que parece dispuesto a cumplir, tal y como demostró ayer en el mítico estadio de Wembley, donde Messi, con una soberbia actuación, condujo al Barcelona a una vibrante victoria (4-2) sobre el Tottenham de Inglaterra.



Y eso que al azulgrana, que ya anotó tres goles al PSV Eindhoven en la primera jornada, le costó encontrar el arco, tras estrellarse hasta en dos ocasiones con los palos. Pero la determinación del internacional argentino por alzarse con una nueva "orejona" no encontró freno en el equipo del también argentino, el DT Mauricio Pochettino, que pese a no rendirse en ningún momento, acabó sucumbiendo ante el talento y la voracidad del jugador rosarino, que está dispuesto a todo en esta edición de la Champions.



Tal y como dejaron claro los dos tantos finales con los que el atacante barcelonista rubricó el triunfo de los de Ernesto Valverde, que con su victoria en Londres dejan el grupo en un mano a mano con el Inter de Milán.



Pero si Messi quiere la Liga de Campeones, otro que parece tener -máxime tras la conquista el pasado verano del Mundial de Rusia- entre ceja y ceja la máxima competición continental es el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.



El internacional francés se encargó de disipar los fantasmas que por momentos sobrevolaron el Wanda Metropolitano con un doblete que encarriló la victoria (3-1) de los rojiblancos sobre un Brujas de Bélgica que creó muchos más problemas de los esperados.



Otro que no falló fue el brasileño Neymar, que también ansía la Liga de Campeones y que lideró la goleada (6-1) del París Saint Germain sobre el Estrella Roja de Belgrado (Serbia) con un triplete que le permite igualar a Kaká con 30 goles como el máximo anotador brasileño en la historia de este Campeonato.



La victoria le permite al París Saint Germain volverse a meter de lleno en la pelea por la primera plaza del grupo C, máxime tras la derrota del Liverpool, el verdugo de los franceses en la primera

jornada, que cayó por 1-0 en su visita a Nápoli de Italia.

Los resultados

Grupo A: Atl. Madrid 3-Brujas 1; Borussia Dortmund 3-Mónaco 0. Posiciones: Borussia Dortmund, 6 puntos; Atlético Madrid, 6; Brujas, 0; Mónaco, 0.



Grupo B: Tottenham 2-Barcelona 4; PSV Eindhoven1-Inter 2. Posiciones: Barcelona 6 puntos; Inter de Milán, 6; Totteham 0; PSV Eindhoven 0.



Grupo C: Paris Saint Germain 6-Estrella Roja 1; Nápoli 1-Liverpool 0. Posiciones: Nápoli, 4 puntos; Liverpool, 3; París Saint Germain, 3; Estrella Roja, 1.



Grupo D: Lokomotiv Moscú 0-Schalke 04 1; Oporto 1-Galatasaray 0. Posiciones: Oporto, 4 puntos; Schalke 04, 4; Galatasaray, 3; Lokomotiv Moscú, 0.

Lo dijo el "10"

"Salió todo bien"

Messi dijo que "hicimos un partidazo. El primer tiempo fue extraordinario. Estamos muy contentos porque salió todo como queríamos. A esta Copa todos soñamos y queremos ganarla".