1= Cuando el pueblo lloró a su ídolo en la Casa Rosada =

Un día después de confirmada la noticia, el pueblo argentino se movilizó hacia la Casa Rosada para llorar a Maradona, estar cerca de él por última vez y hacerle sentir el calor y su agradecimiento por la gloria deportiva brindada al país.

El 26 de noviembre se vieron todo tipo de manifestaciones, desde desbordes por la salida del féretro -fue enterrado ese mismo día- hasta imágenes simbólicas como el abrazo de dos fanáticos desgarrados con la camiseta de Boca y de River.

La pasión por el "Diez" se expresó con todo tipo de carteles, banderas, remeras y gritos se vieron y escucharon esa tarde, en la que la pandemia del coronavirus quedó de lado en la agenda de los medios y de la gente.

2= La Bombonera se rindió a los pies de Dalma Maradona =

Boca, el club del que Maradona fue hincha, suspendió el partido con Inter de Porto Alegre en Brasil por la Libertadores, apenas se conoció la noticia de su partida física y en la noche iluminó el palco en el que se lo vio tantas veces desaforado por un grito de gol.

Pero el homenaje continuó el domingo 29 de noviembre, cuando Boca recibió a Newell's y tras un gol del colombiano Edwin Cardona fueron todos los jugadores a dedicárselo a Dalma, quien quebrada por la emoción y el llanto les agradeció desde el mismo lugar en el que años antes se la vio abrazada a su padre.

Justamente, 'La Bombonera' fue el último estadio que pisó como entrenador en condición de visitante, el día su Boca salió campeón frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde formó el cuerpo técnico con Sebastián Méndez. Aquella noche ingresó a la cancha haciendo el gesto de gallina por River mientras caminó lentamente a su lugar, siempre rodeado por gente de seguridad.

3= El santuario de La Paternal =

El mismo día del fallecimiento de Maradona, uno de los puntos de encuentros de los maradonianos fue la cancha de Argentinos Juniors -hasta ese momento la única con su nombre en el país-, para dejar todo tipo de regalos: camisetas, pelotas, flores, fotos, de todo lo que se pueda imaginar.

Los primeros llegaron pasado el mediodía, aún en estado de shock y los últimos se fueron cuando las luces de la calle Boyacá iluminaron y las velas se apagaron. Una de ellas, a los pocos días, causó un pequeño incendio y eso llevó al armado de un santuario, con un mural grande y todas las demostraciones afectivas adentro.

"La idea surgió al ver mucha gente que venía al estadio a dejar sus ofrendas de cara a una imagen de Diego. Y nosotros teníamos un lugar vacío, que era un depósito, al lado del vestuario donde él se cambiaba en la cancha vieja. A los cuatro días de decidirlo ya lo tuvimos inaugurado", señaló Cristian Malaspina, presidente del club, a Télam.

Desde el 2 de diciembre se trabajó sin parar y en poco más de una semana se completó la obra. A pocos metros, no más de 20, un artista callejero pinta imágenes en las que se vio al "10" tantas veces, con la pelota; con Doña Tota y Don Diego; y la emblemática: con la camiseta de la Selección argentina levantado la Copa del Mundo de México '86.

4= Nápoles inmortalizó a su D10S futbolero =

Maradona le dio algo a Nápoles, que ni siquiera el santo patrono San Genaro le otorgó: dignidad frente al norte de la Italia rica, como reza la canción de Los Piojos. Y eso se tradujo desde siempre y se potenció, incluso por encima del amor en Argentina, el día de su fallecimiento.

No solamente el estadio de Napoli, donde conquistó dos Scudettos de la Serie A, una Copa Italia, una Copa UEFA y una Supercopa de Italia entre fines de los ochenta y principio de los noventa, lleva ahora su nombre, sino que los fanáticos coparon las calles, pintaron murales y armaron decenas de santuarios en cada rincón.

Los hinchas se prendieron en cada homenajes, el 22 de junio pasado gritaron El gol del Siglo a los ingleses en los balcones, cuando pasaron seis meses el club llevó su camiseta y tuiteó por la Revolución de Mayo de 1810 y el Día de la Bandera.

5= Messi, el heredero del trono, lo recordó con un gol y la de Newell's =

El astro rosarino mostró toda su argentinidad cuando protagonizó uno de los homenajes más sentidos la tarde que marcó para Barcelona y se sacó la camiseta para mostrar la "10" de Newell's, que Maradona usó en su breve paso en 1993.

Messi miró al cielo, señaló, pero esa vez además de la dedicatoria para su abuela hubo un especial recuerdo para Diego, que lo dirigió entre 2008 y 2010 en la Selección y lo apadrinó desde el primer momento.

La camiseta llegó a las manos de Messi en la previa del frustrante Mundial de Rusia 2018 a través del coleccionista Sergio Fernández, que tras varios intentos consiguió su objetivo. El excapitán de Barcelona la usó en el momento justo y con orgullo lució los colores del club que ama y en el que vio al Maradona jugador.

Luego repitió el homenaje en la Copa América de Brasil, sin camiseta, pero con el mismo festejo del salto y el puño apretado después de un tiro libre convertido a Chile en el debut de lo que sería finalmente su primer título con la mayor.

6= La imponente estatua del estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero =

Una de las estatuas más impactantes se inauguró el 10 de junio en Santiago del Estero y ante los ojos de Messi y todo el seleccionado, además del presidente de AFA, Claudio Tapia. Fue la noche del 1-1 con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas.

También estuvo presente el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien recibió de regalo por parte de AFA una camiseta del seleccionado con el número 10 y su nombre en la espalda.

"A fines de diciembre me le encargaron y ha sido un placer, como también el de estar aquí en Santiago que no lo conocía. Nunca había venido, me quedé enamorado de la gente, de su calidez", contó Carlos Benavídez, un artista plástico reconocido a nivel nacional e internacional por sus trabajos escultóricos de estilo figurativo expresionista.

7= La Copa América, en manos de Messi y en el corazón de Maradona =

El 10 de julio del 2021 quedará en la memoria de los argentinos porque Messi dio su primera vuelta olímpica ante Brasil en el mismísimo Maracaná y porque en la previa se recordó a Maradona con la música emblemática de 'Live is life', recordada por una entrada en calor contra Bayern Munich y con la camiseta de Napoli.

Pero la Conmebol lo homenajeó en la antesala del debut de la Selección con Chile, el 14 de junio, cuando con imágenes 3D recorrió la carrera de Maradona desde pequeño y mostró a un niño haciendo jueguitos como si lo revivieron por un instante.

Además, se proyectaron sobre el campo momentos de su carrera, el título en México '86, los goles a Inglaterra y Bélgica, y su declaración de chico en la que expresó su deseo de jugar en Argentina y ser campeón.

8= La Liga Profesional renombró la Copa y Boca levantó el trofeo de Maradona =

Horas después del fallecimiento de Diego, el 25 de noviembre de 2020, los máximos dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que preside Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, decidieron que el Torneo argentino se llame Copa Diego Maradona, a modo de homenaje al Diez.

La final la jugaron Boca y Banfield, que igualaron en uno durante el partido, y en los penales se impusieron los dirigidos por Miguel Ángel Russo. El trofeo tuvo una imagen icónica de Maradona, en la que se lo vio con la pelota controlada y en carrera.

9= Los All Blacks sorprendieron a Los Pumas, que olvidaron el homenaje =

Tal vez uno de los momentos más sorprendentes se vivieron cuando Sam Cane, el capitán de los All Blacks, caminó unos metros delante de sus compañeros y desplegó una remera negra con el 10 y el nombre de Maradona en la espalda.

Los Pumas, por sorpresa o ingenuidad, no respondieron al mismo y apenas portaron un brazalete negro imperceptible durante el partido. La consecuencia fue una cataratas de críticas e incluso la aparición de viejos tuits de algunos integrantes con expresiones machistas, xenófobas y homófobas.

De hecho, un colaborador ingresó corriendo y levantó la camiseta del piso porque el por entonces capitán, Pablo Matera -uno de los tuiteros-, se dio vuelta y la dejó en el suelo. La cinta le duró poco porque al partido siguiente ya no la tuvo.

En contraposición, el expresidente de la UAR y exPuma, Agustín Pichot, escribió: "Siempre estuviste cerca mío. Gracias por tanto. Te voy a extrañar. Ahora sos finalmente inmortal. Hasta pronto".

10= Renato Gaúcho, el brasileño más maradoniano =

El exentrenador de Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, dirigió al día siguiente del fallecimiento con una camiseta del seleccionado argentino y el número 10 en la espalda cuando su equipo enfrentó en Paraguay a Guaraní, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

"Es que para mí, Maradona nunca va a morir", afirmó Renato, quien aseguró que Diego había sido su "amigo", una relación forjada no solamente por ser figuras y de la misma generación (el brasileño tiene 58 años), sino por la misma visión que ambos tenían del fútbol en general y del futbolista en particular.