Entreverado. Facundo Leánez (31) fue protagonista en la final y quedó 10mo, pero luego se quedó con las manos vacías por la sanción que se conoció horas después.



No fue cómo esperaban cerrar el fin de semana, después de tanto esfuerzo y sacrificio. Pero así son las carreras y por eso los tres representantes sanjuaninos tuvieron sensaciones encontradas al hacer el balance general. Las buenas fueron por ser protagonistas y sentir el apoyo del público; las malas, por no poder lograr puestos de vanguardia.



Facundo Leánez, quien peleó arriba el viernes y el sábado, ayer se vio envuelto en algunos roces y uno en particular fue motivo para que las autoridades decidieran excluirlo de la clasificación, pese a que en pista quedó 10mo. Fue un toque en la recta con Fernando Ayala, que se despistó e impactó contra el guardarrail.



“Es una categoría áspera y cuesta mucho mantenerse adelante. Hay muchos roces y se va al límite y en esos toques pueden suceder incidentes, que son lamentables porque nadie busca perjudicar a nadie. El TN es así y hay que aceptar lo que digan los comisarios deportivos. Lo mejor fue el viernes, cuando quedé 2do en clasificación”, dijo Facundo.

Desde atrás. Diego Leánez tuvo un buen auto, pero al largar 20mo y tener

varios roces no pudo aprovechar el potencial del Etios.



A su vez, Diego Leánez finalizó en la 17ma posición y fue el mejor local ubicado, pese a que fue recargado con un puesto por maniobra peligrosa contra Marcos Fernández.



“Tuve un auto muy bueno pero no pude sacarle todo el provecho. Atrás me pegaron por todos lados y en un momento hasta me sacaron de la pista. Pese a todo, me voy contento con el apoyo y el cariño del público; esta fecha fue una bisagra porque pudimos demostrar que desde San Juan podemos tener un equipo y autos a la altura de una categoría como el TN”, señaló Diego.



En tanto, Gabriel Da Rold poco pudo hacer con un motor que no rindió y un lastre de 25 kilos, por lo que se ubicó 23ro. “Me voy triste, enojado, no sé cómo expresarlo.

Complicado. Gabriel Da Rold, quien corrió su primera final en TN, sufrió con

un motor que rindió poco.



El motor que cambió el equipo después del que explotó en los entrenamientos funcionó mal, en las rectas me pasaron como parado y sabía que sólo tenía que correr y terminar. Aunque me gusta mucho el TN, aún no sé cómo seguiré el año pues todo depende del presupuesto”, apuntó Da Rold, quien debutó en la categoría.

> MOMENTOS

Siempre impactante

Nuevamente El Villicum volvió a impactar a propios y visitantes por su estructura y belleza.

Esta fue la tercera carrera que el autódromo recibe desde su inauguración en octubre pasado, ya que hasta ahora lo habían precedido el Mundial de Superbike y el Turismo Carretera.

Hanhcik, la dama del AS

María Hanhcik lleva 10 años manejando el Auto de Seguridad (AS) del TN y ayer elogió al Villicum.

Hanhcick, campeona argentina de karting en 1980, es expiloto de la categoría. “Un día necesitaban a alguien para manejar el AS y desde entonces no me bajé más”, dijo.

Juntos, tras 20 años

Hace 20 años, Fabrizio Benedetti se consagraba campeón del TC Pista. Y justo para ese aniversario especial, el sanjuanino se reencontró con el Pejerrey Belloso, el dueño del equipo de aquel entonces, hoy al frente de una estructura en TN. Fue un encuentro de recuerdos y risas.

Con torta y todo

El presidente de Apat, la asociación de pilotos que maneja el TN, es Hugo Paoletti y este fin de semana cumplió años. La Secretaría de Deportes entonces le organizó un minifestejo, así que hubo torta de cumple en medio de las carreras, que el dirigente agradeció.