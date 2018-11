Todos juntos. Boxeadores, dirigentes, técnicos y funcionarios, presentaron ayer el torneo al que acudirán púgiles avezados, próximos a dar el salto al profesionalismo. Las delegaciones llegarán el lunes, el martes por la mañana será el pesaje y por la tarde-noche se desarrollarán los cuartos de final en el Club Mocoroa.

Han pasado 46 años, fue en 1972, que San Juan no recibe un torneo de boxeo amateur. Lapso que concluirá el próximo martes cuando en el Club Julio Mocoroa se dé inicio al Torneo Argentino de Mayores, que fiscalizará la Federación Argentina de Box y organizará la Federación Sanjuanina con el apoyo del superior gobierno de la provincia.



Hace más de cuatro décadas se llevó a cabo un Campeonato Sudamericano Extra, con el por entonces Estadio Cubierto repleto de público, pasaron por el ring figuras como las de Miguel Ángel Cuello (luego campeón mundial semipesado), Miguel Ángel Leyes, que disputó los Juegos Olímpicos de Munich y, entre otros, el pampeano Walter Gómez y el tucumano Eusebio Comaschi.



Ayer, en la sala de prensa de la Secretaría de Deportes, con la presencia del subsecretario del área, Alberto Naveda, el presidente de la FSB, Martín Quiroga, y otras autoridades se presentó al certamen y a la mayoría de los púgiles que representarán a la provincia.



El torneo reunirá boxeadores de todo el país, que fue dividido en ocho regiones, por lo que en cada una de las doce categorías habrá combates de cuartos de final (todos se llevarán a cabo el martes), semifinales (miércoles y jueves) y finales (viernes).



Por las mañanas se desarrollarán cursos intensivos para técnicos, árbitros y jurados, aprovechando que llegarán a la provincia instructores nacionales.



Todas las delegaciones se alojarán en los dormitorios del Aldo Cantoni, lugar donde el martes por la mañana (8) se realizará el pesaje de todos los púgiles participantes.



La propuesta es atractiva dado que muchos están por dar el salto al profesionalismo.

Esperanzas locales

Ismael Riveros

(Gallo - 56 kg)



Apodo: Flaco.



F.Nac: 9 dic 1995



Vecino de: Villa 1ro de Mayo



Club: Raúl Landini



Hincha de: Ninguno



Ídolo: No especificó



Técnico: Daniel Alcaraz



Récord: 28-7-5

Mario Jofré

(Welter jrs. - 64 kg)



Apodo: El distinto.



F.Nac: 26 mar 1996



Vecino: V´ Unión, Chimbas



Club: UV.Santo Domingo



Hincha de: Boca



Ídolo: "Canelo" Álvarez



Técnicos: Víctor Echegaray y Claudio Pereyra



Récord: 5-3-0

Rodrigo Bronia

(Welter - 69 kg)



Apodo: Tano



F.Nac: 26 jul 1987



Vecino de: Capital



Club: Raúl Landini



Hincha de: River



Ídolo: "Canelo" Álvarez



Técnico: Víctor Echegaray



Récord: 45-8-4





Elías Alcaraz

(Semipesado - 81 kg)



Apodo: Ruso



F.Nac: 27 jun 1993



Vecino de: Loteo Medalla Milagrosa



Club: RM Boxing



Hincha de: Boca



Ídolo: Gennady Golovkin



Técnicos: Hnos. R. y M. Muñoz



Récord: 5-2-0

Mariano Castro

(Pesado - 91 kg)



Apodo: El Magnífico



F. Nac: 13 sep 1994



Vecino de: B´ Sitraviap, Rawson



Club: Julio Mocoroa



Hincha de: No le gusta el fútbol



Ídolo: Mike Tyson



Técnico: "Fito" Fernández



Récord: 8-0-0

Luciano Carbajal

(Pesado - 91 kg)



Apodo: Oso



F.Nac: 24 feb 1997



Vecino: B´ Natania XV



Club: RM. Boxing



Hincha de: Sp. Desamparados



Ídolo: Floyd Mayweather



Técnicos: Ricardo y Mauricio Muñoz.



Récord: 6-5-1

Jonathan Ticle

(Superpesado - + de 91 kg)



Apodo: No tiene.



F.Nac: 16 may 1998



Vecino: Barrio Mayo, Rawson.



Club: Esc. de boxeo de J. C. Vera



Hincha de: No le gusta el fútbol



Ídolo: Muhammad Ali



Técnico: Juan Carlos Vera



Récord: 3-3-0

Los tres boxeadores restantes del equipo



El seleccionado sanjuanino no contará con representantes en las dos categorías menores, minimosca (hasta 49 kg) por no contar con púgiles avezados y mosca (h-52 kg) por la lesión en la rodilla que sufrió el preseleccionado Gonzalo Rodríguez.



Integran el plantel, pero ayer por diversos motivos no pudieron acudir a la cita de la presentación: el peso ligero (h-60 kg) Agustín "Gordo" Silva, pupilo de los hermanos Ricardo y Mauricio Muñoz; el peso mediano (h-75 kg) Matías Sierra, quien entrena en la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo y es preparado por Víctor Federico Echegaray y el púgil semipesado Matías Castro, que entrena en el Mocoroa bajo la mirada de Ángel "Fito" Fernández y es hermano de Mariano e hijo de Luis Castro, ex tricampeón mundial de Kung Fu, actividad en la que ambos se iniciaron.