Por la sexta victoria en etapas irá el domingo Fernando Gaviria. El colombiano, máximo ganador de parciales desde que la prueba es UCI, tiene un gran "tren".

Cuando uno mira la lista de inscriptos de la edición 38 de la Vuelta a San Juan no hay que ser muy ducho para no darse cuenta que hay nombres de ciclistas que resaltan sobre el resto. Sus triunfos y categoría los ponen un escalón por encima del resto, lo que no significa que el campo se les haga orégano y tengan resuelto su objetivo sin transpirar. El colombiano Fernando Gaviria es quien viene para ser el rey de las etapas con llegadas masivas. Sus antecedentes y la compañía con la que contará este año en el equipo UAE Emirates avalan su favoritismo.

Contará con el apoyo de Maximiliano Richeze, el velocista argentino considerado el "mejor lanzador del pelotón", con quien conformaron una dupla temible en 2017 y 2018, cuando corrían en el Deceuninck Quick-Step. Si a ello se agrega que el penúltimo hombre en lanzarlo es su compatriota Sebastián Molano, no cabe duda que parten como candidatos a ser los que muestren la publicidad de sus pechos en todas las fotos y filmaciones.

¿Quién será su rival directo? Por nombre e historia el eslovaco Peter Sagan. El extriple campeón mundial de ruta no tiene un "tren" tan potente, pero cuenta con una astucia y jerarquía para rebuscarselas y sacar agua de las piedras, el italiano Oscar Gatto (rival directo de Ricardo Escuela en su experiencia en el ciclismo dilettante de principios de siglo) oficiará de lanzador.

Por el primer triunfo en un parcial de la Vuelta largará el domingo Peter Sagan quien el año pasado fue tercero en la segunda etapa y tercero en la cuarta.

¿Y después quién? Puede preguntarse el aficionado común. Movistar no trae embaladores reconocidos porque le apunta más a la general. Deceuninck es toda una incógnita porque su hombre, el colombiano Álvaro Hodeg apuntalado el año pasado por Richeze debe acostumbrarse a los lanzamientos del alemán Bert Van Lerberghe.

Los dos equipos que aparecen más armados para intentar hacerle sombra a los "árabes" son los dos debutantes en la categoría World Tour. El Cofidis francés trae como punta de lanza al galo Christophe Laporte, quien junto al español Fernando Barcelo, tratarán de complicarle la vida a Richeze y cia. En tanto que sin un velocista estrella, pero tres buenos embaladores debutará en la máxima división el Israel Star Up Nation, que llegó a San Juan con los franceses Rudi Barbier y Hugo Hofstetter, acompañados por el estadounidense Travis McCabe.

Los italianos Manuel Belleti (Androni Giocattolli) y Marco Benfatto (Bardiani-CSF-Faizane) son los otros dos sprinter notorios del pelotón foráneo.

Los sprinter de los equipos sanjuaninos

Nicolás Tivani (foto) líder del ranking de la temporada, junto a su compañero Nicolás Naranjo cargan las esperanzas de la Agrupación Virgen de Fátima para las etapas. Su hermano Gerardo y el neuquino Maximiliano Navarrete son los hombres fuertes de la Municipalidad de Pocito. Héctor Lucero (SEP-San Juan), Darío Díaz (Puertas de Cuyo) y Kevin Castro (Municipalidad de Rawson) intentarán una hazaña casi heroica de vencer a los World Tour.