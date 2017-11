La apertura. Matías Godoy fue clave para la victoria argentina. El delantero marcó los dos primeros goles de la Albiceleste. Ahora Argentina irá por el título cuando mañana en Pocito se enfrente a Brasil, que vendrá buscando su quinta corona. La ilusión de los argentinos está más firme que nunca.

Desde que arrancó el torneo, soñaron con este presente. Anoche, los pibes del seleccionado argentino dieron un paso fundamental al sueño de consagrarse en esta edición del Sudamericano Sub-15. Los dirigidos por Diego Placente golearon a su par de Perú por 4 a 1 y mañana domingo a las 19,45 definirán el título ante Brasil, ni más ni menos.



Argentina salió decidido desde el comienzo. Al principio a los pibes argentinos les costó encontrar el juego que los caracteriza porque Perú se paró bien atrás y le cortó los caminos a los dirigidos por Placente. En ese juego mezquino que propuso su rival, Argentina no se desesperó y avisó a los 22" cuando tras un córner, Rufino Lucero la bajó en el área y por el centro Sforza le dio débil sin peligro para el arquero peruano. Era un aviso porque apenas un minuto Matías Godoy no perdonó un error en la defensa Perú y ante una serie de rebotes, el pibe argentino definió sin atenuantes para marcar el 1-0. La alegría no le duró mucho a Argentina, porque Perú reaccionó y de contragolpe José Huayhua por el sector izquierdo, remató al arco ante la salida de Ríos Novo, Ayala y Vera quisieron despejar pero la pelota igual ingresó al arco marcando el 1-1. Argentina siguió dominando y a los 40 Reyes Espinoza tomó en el área a Orozco y el árbitro ecuatoriano cobró penal. Ejecutó Godoy fuerte al primer palo marcando el 2-1 para que Argentina se fuera en ventaja al entretiempo. En el segundo tiempo las esperanzas que tenía Perú comenzaron a desecharse porque Argentina se aprovechó de los constantes errores defensivos y a los 11" volvió a golpear de pelota parada. Tras un córner, los defensores de Perú no marcaron y el capitán Juan Sebastián Sforza se elevó por el centro del área marcando el 3-1. El resultado era justo pero igual Argentina no se quedó con eso y siguió yendo, nuevamente tras una jugada similar tras un tiro de esquina prácticamente liquidó el juego cuando a los 19" fue Bruno Amione quien se limpió la marca y con un cabezazo letal anotó el 4-1 que sentenció la historia cuando quedaba mucho por recorrer.

El encuentro de anoche se jugó con ingreso libre y gratuito y contó con un gran marco de público. Mañana la final también será con entrada gratis.

Los pibes terminaron festejando una victoria más que importante sabiendo que dieron otro paso más al sueño que tendrá definición mañana ante el rival más especial: Brasil.

Brasil buscará ante Argentina su quinta corona



En el Estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza, el seleccionado de Brasil avanzó a la final tras vencer a Paraguay por 2 a 1 en la otra llave semifinal. El conjunto brasileño había clasificado en el primer lugar del Grupo 2 y llegaba invicto al choque ante los paraguayos, quienes fueron segundos en la zona A que se disputó en San Juan. Brasil llegará a San Juan esperando la final de mañana ante Argentina donde buscará alzarse con la quinta corona en Sudamericanos.



POCITO DE PUERTAS ABIERTAS



La final de mañana a las 19,45 horas en el Bicentenario y que por el simple hecho de tratarse de Argentina y Brasil, despierta mucha expectativa. Al igual que anoche, el choque decisivo también se disputará con ingreso gratuito. Los interesados deben retirar su ticket en las boleterías del estadio de forma gratuita.