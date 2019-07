Imposible. La doble marca de los hockistas argentinos hace imposible el avance de su colega de los Estados Unidos. El 12-0 para la Albiceleste es la clara muestra de las diferencias entre ambos combinados.

Tal cual la lógica lo indicaba, la Selección Argentina y su similar de Italia jugarán hoy una de las semifinales del Mundial Sub-19 de hockey sobre patines, que se desarrolla en la ciudad de Vilanova, en tierras catalanas. La otra semifinal estará a cargo de España y Portugal, en otro clásico de la zona, todo esto por los World Roller Games Barcelona 2019.



El choque entre argentinos e italianos está pactado para las 17 (hora argentina) mientras que el de españoles y portugueses será a las 14.30 (hora argentina).



Ayer, el partido que jugó la Argentina por cuartos de final ante Estados Unidos no tuvo equivalencias por eso exime de mayores comentarios. El 12-0 con que se cerró el tablero ni siquiera es demostrativo de la gran diferencia que se notó en cancha. No se dieron más goles argentinos por la simple razón que los propios pibes dirigidos por "Juanma" Garcés no quisieron. Se apiadaron de sus inexpertos rivales y nos les hicieron más goles para que tengan fuerzas de seguir progresando.



La historia será otra hoy, cuando haya vida por las semifinales del Campeonato



¿Sirvió para algo jugar un cuarto de final así? En el análisis frío y calculador, por ahí sacó mentalmente al equipo argentino de su objetivo de luchar por todo cuanto se le ponga adelante. Es que el nivel de Estados Unidos es tan bajo que no se puede sacar ninguna cuenta.



Desde el lado positivo, a los chicos dirigidos por Juan Manuel Garcés les sirvió para patinar sin muchas exigencias y prepararse para lo más difícil. Justo lo que está por delante con semifinales o una eventual final, que es lo que todos los argentinos esperamos.



El de ayer tiene que haber sido el cuarto de final más fácil para cualquier seleccionado argentino en un Mundial. Pobres los chicos del Sub-19 de Estados unidos.



Ellos están aprendiendo y es complicado que progresen. Porque ni siquiera tienen apoyo económico para intentar otro método de proyección. Hasta ayer ya le habían marcado 76 goles. A esa cifra hay que sumarle los tantos que ayer les marcó la Argentina, que fue el que más lo perdonó.



Volviendo a la Selección Argentina, lo de ayer sirvió también para que algunos jugadores gozaran de sus goles, algo que fortalece sin dudas su moral. Levanta sus expectativas y sus sueños. Igual, todos son conscientes en que la verdadera historia largará hoy, con las semifinales.

El equipo argentino, que entró con mayoría de suplentes teniendo en cuenta la clara debilidad del adversario y guardando piernas para hoy en semifinales, se movió con criterio y con paciencia en los primeros minutos de juego.



Por eso recién a los 5 minutos abrió el tablero. De ahí en más sólo hubo que esperar que cada ataque a fondo terminara en gol. Sin dudas, hasta ahora el encuentro más sencillo para los conducidos por Juan Manuel Garcés.



Casi impecable



Argentina tuvo un andar muy bueno hasta el momento con tres victorias en cuatro partidos. Arrancó con la victoria 4-3 sobre España. Luego igualó con Chile 6-6 pese a que ganaba por dos goles faltando un minuto. Y sumó dos victorias más que holgadas: 11-2 a Suiza y 12-0 a EEUU.

Lo que quedó, de ahí hasta el final del primer tiempo, y todo el segundo parcial fue un monólogo de la Argentina. El entrenador aprovechó para ir dándole minutos a todos.



De esa manera los jugadores patinaron y buscaron hacer valer algunas jugadas predeterminadas para lo que se le viene.



Se trató claramente de un "entrenamiento formal", ya que Estados Unidos seguramente perderá la categoría de cara al próximo Mundial juvenil Sub-19.

Los italianos, ajustados

Pese a que el inicio resultó parejo, el seleccionado de Italia se mostró superior al chileno y le terminó ganando 5 a 3 (foto). Ya en el primer tiempo los europeos habían marcado diferencia. Abrió la cuenta Franco Ardit, pero los trasandinos sorprendieron al empatar a través de Joaquín Fernández. Luego Italia ejerció un claro dominio y antes del final del primer tiempo sacó claras diferencias. Sumaron goles otra vez Ardit, Francesco Banini y Matteo Galimberti.



En el complemento, Chile descontó (Felipe Bretti) y el partido se hizo de tome y traiga. Pero después, a cuatro minutos del final, apareció Franco Ardit para Italia y alargó cifras. Aunque segundos después Joaquín Fernández dejó de nuevo a Chile a tiro al marcar el 5-3. Pero no hubo tiempo para más y ganó Italia y hoy será rival de la Argentina.



Del otro lado del cuadro se medirán España y Portugal. Los locales vencieron 4-0 a Colombia y los lusitanos 7-1 a Suiza.