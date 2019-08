Así como hace unos años había un grupo de tenistas que hacía pata ancha en diferentes torneos y se conocía como la Legión Argentina, en San Juan esta temporada se generó un paralelo pero con pilotos que se presentan en diferentes partes del país. Así, este fin de semana será particular porque habrá nada menos que 19 corredores que representarán a la provincia en cuatro especialidades: Turismo Nacional, Campeonato Argentino de Rally, Campeonato Argentino de Navegación (rally raid) y Top Race (aunque esta última hasta el cierre de la edición estaba en duda).



En el Turismo Nacional, este fin de semana se dará el regreso de los hermanos Facundo y Diego Leánez. Los sanjuaninos no pudieron estar en la fecha anterior y vuelven con sus Toyota Etios de Clase 2 a Termas de Río Hondo. La actividad comenzará mañana con la clasificación, por lo que ya van en viaje.



En el Campeonato Argentino de Rally, los representantes sanjuaninos serán Sebastián Landa y su navegante Juan Cruz Varela. Se presentarán en el Rally de Neuquén, tradicional plaza del Campeonato Argentino y lo harán en su Ford Ka de la categoría RC5, en la que marchan terceros en el certamen.



El Top Race atravesaba ayer una inédita crisis (ver aparte), que tenía en duda a los corredores locales pues con los bolsos armados esperaban tanto Fabricio Persia como Fabián Flaqué en TR Series y Ariel Persia, Gabriel Abarca y Nicolás Luluaga en TR Junior, ya que no sabían si habrá o no carrera.



En tanto, en Catamarca se correrá una nueva fecha del Canav, que tiene pilotos de distintos países y nada menos que a 10 sanjuaninos; además de la organización que es netamente de la provincia. Así, con su Yamaha 450 correrá Pablo Galoviche en Moto2. Con su Buggy con pasado de Dakar lo hará Lino Sisterna; con un Canam Maverick se presentarán Federico Echegaray y Federico Sisterna en rally raid; mientras que en navegación lo harán Marcelo y Juan Cruz Ponce, Carlos Mesquida-Mario Rodríguez y Carolina Carlucci-Carlos Muzante.

El Campeonato Sanjuanino de Enduro pondrá en escena este fin de semana una de sus carreras clásicas del calendario. Se trata del Desafío ASER, que disputará su competencia en los departamentos Zonda y Ullum, con largada en la nueva ruta 12, en el dique Punta Negra.



De acuerdo a lo informado, serán 5 horas de carreras y los pilotos llegarán hasta los 2.500 msnm. Habrá distintos recorridos en distancia, mientras que el denominado Oro será de 120 km y reservado para equipos de tres pilotos con experiencia.

En detalle

Turismo Nacional

Disputará su octava fecha del calendario en Termas y lo hará con récord de inscriptos. En total hay 72 pilotos, de los cuales 33 serán de la Clase 2, la de los hermanos Leánez. Los 39 restantes, de la Clase 3.

Argentino de Navegación

Juan Pablo Sisterna, responsable del Canav, anunció que hay 130 competidores listos para largar en Catamarca, con representantes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Argentino de Rally

En el Rally de Neuquén habrá nada menos que 46 binomios, de los cuales 11 serán de la categoría RC5, la del sanjuanino Sebastián Landa. Además, por primera vez correrá el español Dani Sordo.

El Top Race, en problemas y con deuda

El Top Race se vio envuelto en crisis pues cuando todo parecía encaminado para la carrera en Olavarría, la Comisión Deportiva Automovilística del ACA anunció que no fiscalizará la prueba por la deuda económica que tiene la categoría. Anoche, el Top Race trabajaba para destrabar la situación, pues incluso varios equipos y aun pilotos ya habían iniciado sus viajes a la sede del autódromo. No fue indicado el monto de la deuda.

El enduro y una clásica: el Desafío ASER

