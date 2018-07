En tres ruedas. Facundo Leánez (detrás) avanza en tres ruedas al tocar un pianito en la serie de la Clase 2 del TN. Hoy buscará remontar en la final.

La tuvieron que remar, pero no fue el resultado que esperaban los representantes sanjuaninos en las distintas categorías nacionales de automovilismo. En Top Race Series, Gabriel Da Rold quedó 12mo, mientras que Fabián Flaqué abandonó; en la Clase 2 del Turismo Nacional, Facundo Leánez quedó noveno en su serie y multiplica por tres su posición de largada para hoy; mientras que en la Fórmula Renault, Tobías Martínez puso salvar las papas al quedar séptimo, aunque no pudo aprovechar su quinto puesto de partida.



En Termas de Río Hondo, Da Rold pudo quedar 12mo en una carrera complicada, en la que perdió cuatro lugares con respecto a la grilla de largada. A su vez, Flaqué tuvo un toque de carrera que dañó su auto y no pudo continuar. Como el Top Race corre con fecha doble, hoy tendrán rápidamente revancha en la final de la séptima fecha: Flaqué largará sexto y Da Rold, octavo. Esta carrera se llevará a cabo a las 11,45 y competirán junto el TR y el TR Series.



En Turismo Nacional, Facundo Leánez (Toyota Etios) no pudo mejorar con respecto a la clasificación (había quedado 27mo) durante la serie clasificatoria en el autódromo de Misiones. El sanjuanino quedó noveno en su batería y eso lo obligará a salir hoy desde prácticamente el fondo del pelotón. De todas maneras, en su debut en la fecha anterior también largó desde atrás y remontó para quedar cerca del top 10. La final de la Clase 2 se largará a las 12.



En tanto, en Rafaela, Tobías Martínez tuvo una intensa primera final de la Fórmula Renault Plus y quedó séptimo, luego de haber largado en tercera fila. Hoy, Tobías afrontará la segunda competencia del fin de semana, en la que buscará subir al podio tal como ya lo ha logrado en la categoría.

Se puso en marcha la Baja

>

En Valle Fértil se largará hoy la primera carrera de Baja Argentina, al estilo off road norteamericano. La prueba recorrerá un exigente trazado que tendrá como punto neurálgico el circuito diseñado en las inmediaciones de San Agustín y que recorrerá aproximadamente 100 kilómetros. Ayer en tanto, se hizo la presentación de la categoría y se disputó el primer tramo clasificatorio para ordenar las posiciones de largada de la jornada de hoy. Y el motociclista Facundo Calveras fue el más veloz, con 10m06s.



Por otro lado, ayer se disputó la primera etapa del Rally de Catamarca, correspondiente a la quinta fecha del Campeonato Argentino de la especialidad. En la categoría Junior, Gabriel Abarca se ubicó ayer en la cuarta posición y está a poco más de 80 segundos del líder de la divisional. A su vez, en la RC5, Sebastián Landa marcha en la quinta colocación y Gastón Pastén se ubica en el séptimo puesto de la categoría.



Hoy se correrá la segunda etapa y los sanjuaninos buscarán escalar posiciones para terminar lo más arriba posible.