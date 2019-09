Implacables, fueron los jóvenes integrantes del equipo rawsino quienes sobre el final de la prueba consiguieron meter tres parejas en la cabeza de la carrera. En la imagen Diego Tivani (casco claro) lanza a Kevin Castro. Detrás viaja Cattapan que ya hizo el cambio con Díaz y en tercer lugar lo terminan de realizar Graziani y Rodríguez.



En una gran demostración de capacidad y destreza, tres de las cuatro parejas que puso en la pista el equipo de la Municipalidad de Rawson coparon los escalones del podio. En la cuarta fecha de la temporada, con la organización del Club Ciclista Independiente se disputaron 120 vueltas a la americana, conocida mundialmente como Madison y, con un gran trabajo de coordinación, estrategia y contundencia, hubo paliza del elenco local.

La victoria final, con 43 puntos, fue para la dupla integrada por Kevin Castro y Diego Tivani, a quienes escoltaron sus compañeros Mauricio Graziani y Leonardo Rodríguez, segundos con 27 unidades, quedando en tercer puesto el binomio conformado por Facundo Cattapan y Rodrigo Díaz, con 26.

Después, lejos, casi con la mitad del puntaje de los segundos clasificaron los hombres del SEP-San Juan, Héctor Lucero y Leonardo Cobarrubia (14) y en el quinto puesto concluyeron los representantes de la Municipalidad de Pocito, Gerardo Tivani y Duilio Ramos, con 13.

Al piso. Facundo Cattapan fue víctima de uno de los tantos complicados cambios que hizo la dupla Naranjo-Arroyo. Rozó la rueda de uno de ellos y rodó. Por fortuna, sin consecuencias.

La superioridad demostrada por la dupla ganadora, que se impuso en cinco embalajes, fue segundo en otros tres y tercero en dos y cuarto en uno (clasificó en 11 de los 12 sprint); fue tan grande que obligó a que dos de las 11 parejas debieran apearse por haber perdido dos giros, les sacó un giro a quienes culminaron séptimos, José Reyes y Ángel Echegaray (Municipalidad de Pocito) y motivó el abandono de la dupla integrada por Nicolás Naranjo y Víctor Arroyo, quienes estaban peleando el cuarto lugar y se bajaron cuando restaban poco más de 20 giros. Este binomio, que antes de la prueba era candidato de fierro, no se encontró nunca. Partieron dormidos, Naranjo salió media vuelta detrás del pelotón y necesitaron un par de giros para alcanzarlo y luego no lograron coordinar sus esfuerzos, situación que contrarió al ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima que se pasó toda la carrera a los gritos tratando de organizarse con su compañero, hasta que en una actitud impensada como antipática -si bien es cierto no tenía chances de podio- hicieron mutis por el foro.

Lo de Castro-Tivani y sus compañeros manteniendo siempre un ritmo endemoniado que fue minando las piernas del resto de los rivales obligándoles a la incómoda situación a correr de atrás, actitud que la mayoría afrontó con una gran entereza y vergüenza deportiva.

Cuatro por uno

La semana próxima organizarán el Cicles Club La Bebida y el Club Sol Naciente. El espectáculo previsto cuenta con cuatro pruebas: Persecución 4x300 metros; Velocidad Olímpica, Scratch (30 Vueltas) y 80 Vueltas puntables.