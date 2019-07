Motivado. El arquero Pablo Lucero se sumará al Talayuela español apenas termine los trámites del Consulado. A sus 34 años, el sanjuanino retornará al Viejo Continente.

"Viejo es el viento y sigue soplando..." dice el refrán. Pero en el fútbol la edad no es un condicionante para seguir jugando, sobre todo para un arquero, y mucho menos para cumplir sueños. La chance de retornar al Viejo Continente a Pablo Lucero le llegó a poco de cumplir sus 35 años y no quiere desaprovecharla. El arquero sanjuanino estará viajando dentro de unos días rumbo a España para jugar en el Club Polideportivo Talayuela, de la Tercera División del fútbol español.



Lucero, que surgió en Unión de Villa Krause pero que en la adolescencia partió rumbo a Rosario para seguir creciendo, ya jugó en el "azuleño" español. Ese vínculo que comenzó hace más de 10 años, continuó y fue clave para el retorno, es que el actual entrenador del plantel Alvaro Díaz, fue su compañero en aquella época y fue quien lo incentivó para volver. Además, mucho tuvieron que ver sus afectos, sobre todo la familia de su novia Florencia Portel, quienes residen allí, incluso su novia desde diciembre se instaló en Cáceres, provincia de Extremadura, ciudad que queda a unos 250 kilómetros de Madrid. "Es una chance que yo venía esperando y que me llega en la parte final de mi carrera, estoy motivado, con mucha ilusión", contó Lucero quien en diciembre ya estuvo entrenando en Talayuela, pero para terminar el tema de fichajes debía esperar que culmine el torneo por eso retornó a San Juan y esperó el llamado que finalmente llegó.



Sobre su nuevo club, el arquero expresó: "Es un club humilde que está creciendo a pasos agigantados. Fue el primer club en el que estuve allá, estuve dos o tres años, hice muchos amigos y siempre seguí en contacto", valoró quien en su retorno a San Juan jugó en Unión y fue clave en el ascenso de Desamparados al Federal A. "Vine en el 2013 y era un desconocido porque me había ido con 15 años a Rosario, me costó y tuve que ser suplente, tengo que agradecerle al Gino Laciar que confió en mí para ser titular", comentó Lucero y destacó el hecho de que su papá Roberto pudo disfrutarlo dentro de una cancha: "Viví cosas muy importantes en Unión y en Sportivo, por eso no me arrepiento de haber vuelto a mi provincia. Lo más lindo es que mi padre me pudo disfrutar adentro de una cancha", aseguró.



La anulación del Federal "B" trajo problemas para los futbolistas, sobre todo por la situación económica que atraviesa el país, por eso la partida a España es una chance única para Lucero en el tema económico: "Después que desapareció el Federal B se hizo todo más difícil. No es mucho lo que se paga en este club, pero comparando con lo que se paga acá es poco más a un sueldo de Federal A. Si bien cuesta mucho estar lejos de la familia, vale la pena", aseguró.



Lucero jugó en Unión, fue clave en el ascenso de Sportivo y este último tiempo lo hizo en Colón.

Clave. Lucero fue fundamental en el ascenso de Sportivo en el 2016, sobre todo en las definiciones por penales.

En cada club que jugó, fue fundamental

Volvió a San Juan en el 2013 al club que lo formó en sus inicios: Unión de Villa Krause. Ahí, tuvo que remarla desde abajo pero Marcelo Laciar lo puso de titular y no salió más. En ese Argentino "B" en el que Unión llegó a jugar la final con Atlético Paraná, el Azul perdió pero fue invitado después a jugar Argentino "A". Después pasó a jugar Federal "B" con Desamparados, fue clave en todo el torneo sobre todo en las series por penales y ascendió al Federal "A" siendo una de las grandes figuras de ese plantel. Luego jugó Federal "B" con Colón Junior y este año atajó en la Primera Local de Unión.

