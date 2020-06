El nombre de Luka Romero anda flotando en el ambiente futbolero desde hace muchos años. Este joven de apenas 15 años es hijo de Diego Romero, ex Quilmes y Rafaela, entre otros; nació en México pero eligió jugar con la Selección argentina. Viste los colores del Mallorca y hoy podría debutar ante el Barcelona de Lionel Messi.

Como suele ocurrir cada vez que surge un nuevo crack, los medios de comunicación lo compararon con la Pulga. Sin dudas tiene características de juego muy impresionantes: gambeta corta, velocidad, gran remate, buena pegada para los tiros libres y además es zurdo, como el propio Messi. En España hay tanta expectativa por su debut que hasta Mr. Chip, el famoso líder de las estadísticas lo mencionó.

Ojo a este chico que hoy puede hacer historia en La Liga... pic.twitter.com/j4Spszws5H — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 13, 2020

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, habló sobre los dos grandes cracks que tiene en el equipo: Romero y Rafael Obrados, de 15 y 16 años respectivamente. “Es posible que alguno de ellos pueda estar en la convocatoria, son jugadores de mucho nivel para el futuro y cuando las circunstancias se dan, no hay que poner impedimentos y a día de hoy tienen posibilidades”.

Y elogió al joven Luka: “Si el club asegura que La Liga lo permite y no puede haber problemas, Luka Romero podría entrar en la convocatoria. Le veo un gran futuro a corto plazo. Tiene nivel, y si creo que pueda jugar, lo hará”.

¿Luka Romero es 100% de la Argentina?

Luka Romero tiene solo 15 años y todos le auguran un futuro futbolístico de alto vuelo. Su historia es particular: sus padres son argentinos, nació en México pero vive en España. Puede jugar para cualquiera de las tres Selecciones porque tiene todas esas nacionalidades.

La AFA se enteró de su situación y lo convocó en 2018 para unos partidos partidos de la sub 17. Si bien no alcanza para "blindarlo", también jugó en 2019 el Sudamericano sub 15 en Paraguay: en sus primeros dos partidos metió dos goles y sorprendió a todos por su nivel.

¿Qué necesita Argentina para quedarse con la incipiente joya? Luka debería jugar un partido con la Selección mayor en un encuentro oficial de FIFA, como por ejemplo los clásicos amistosos que se disputan a lo largo del año.

Algo similar ocurrió con Mauro Icardi: el entrenador de la Selección en aquel entonces, Alejandro Sabella, lo llamó para un duelo de las Eliminatorias ya que Italia quería quería nacionalizarlo. Así logró blindarlo definitivamente.

Mirá las habilidades del crack argentino: