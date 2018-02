Mauricio Macri arrancó esta semana de una manera atípica. No sólo porque recibió al secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y trazó su agenda en la Quinta de Olivos. El Presidente almorzó con el técnico de la Selección Jorge Sampaoli.

El encuentro, mano a mano en la casa de huéspedes de la residencia presidencial, se mantuvo en estricta reserva hasta hoy, cuando se pudo confirmar a través de fuentes oficiales y del entorno del entrenador.

El Presidente Mauricio Macri recibió a Jorge Sampaoli en junio pasado.





Fue el propio Presidente quien se puso en contacto con Sampaoli, luego de regresar de la gira por Europa. Lo tenía como asignatura pendiente luego del encuentro que mantuvieron en junio pasado, en el momento más crítico de la Selección en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia. Es que, luego de esa reunión, surgieron diversas versiones y desde el entorno del entrenador debieron aclarar que hubiera aceptado ver al mandatario por una "obligación protocolar".

La polémica que se generó obedeció a las versiones por la simpatía política de Sampaoli con el kirchnerismo. Mas cuando se dio en plena campaña electoral, con Cristina de vuelta en el escenario.

Quedó así, en un segundo plano, el tono amable de la reunión, en la que el Presidente le llegó a decir a Sampaoli que era "un gran honor que fuera el técnico de la selección".

Esta vez no hubo versiones contrapuestas. "(A Jorge) lo invitaron y fue, es el Presidente", se limitaron a decir cerca de Sampaoli. Y aclararon que no se abordó otro tema que no fuera el fútbol.

"El Presidente pidió verlo. Hablaron durante dos horas, sólo de fútbol. Ni de política, ni del país", dijeron cerca del Presidente. "A Mauricio le gusta es un enfermo por el fútbol. Puede ser el más kirchnerista de todos, pero si le habla de fútbol, puede estar horas", agregaron fuentes oficiales. En efecto, el almuerzo entre ambos duró más de lo que acostumbra a dedicar Macri a los encuentros protocolares: casi dos horas, entre las 13 y las 15.

Según se supo, Macri puso "a disposición" de la Selección todo lo que esté al alcance del Gobierno y le transmitió su apoyo al entrenador de cara al Mundial.

"¿El Presidente le pidió por Carlos Tevez?", consultó Clarín a ambos entornos, teniendo en cuenta su amistad con el delantero. "De ninguna manera. ¿Cómo le va a pedir por un jugador? Mauricio es el Presidente. No se mete en esas cosas", dijeron en Casa Rosada. Y lo ratificaron cerca de Sampaoli: "Queremos dejar en claro que no le pidió por Tevez".

Se anticiparon así a cualquier versión, justo en un momento en el que el jugador de Boca busca posicionarse en la danza de nombres que irán al Mundial y fue protagonista de una polémica por cuestionar a quienes piden que el goleador de Racing Lautaro Martínez sea tenido en cuenta por el entrenador.