Mientras los dirigentes de la AFA mantienen el hermetismo en torno al reemplazante de Jorge Sampaoli en la Selección argentina, el presidente Mauricio Macri sorprendió este lunes al dar el nombre del entrenador que le gusta.

"¿Quién me gusta? Los consagrados están en Europa. Y entr e los jóvenes, (Jorge) Almirón…Los equipos que él dirigió marcan algo distinto. Sí, me gusta Almirón", afirmó.

En el inicio de una entrevista que le realizaron en la Fundación Mediterránea, en Córdoba, el mandatario agregó entre risas: “No sé si lo ayudo o no con esto”.

Almirón actualmente dirige a Atlético Nacional de Medellín, Colombia, y su último paso por el fútbol argentino fue en Lanús, donde en 2016 ganó el torneo de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa local. Además, el año pasado llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó ante Gremio de Brasil.

Casualmente, el nombre del ex técnico de Independiente y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes, es uno de los que más le gusta al presidente de Boca y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici.

De todas formas, Macri dejó en claro que no tiene injerencia en la elección del hombre que conducirá al equipo argentino: “Contrariamente a lo que se dice, no participo en en este tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente”.