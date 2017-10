Fabián Flaqué deberá dar vuelta rápidamente la página de lo sucedido en el autódromo de Oberá para no quedar enredado en la sensación de impotencia luego de lo vivido este fin de semana. Es que las complicaciones que persiguieron al piloto sanjuanino al mando del Fiat 25 –preparado por el Octanos Competición- desde el inicio de la actividad en pista el viernes, continuaron hoy domingo en las dos carreras previstas para esta 10ma. Fecha de Top Race.

En la primera carrera, Flaqué fue embestido por Ciantini en la primer curva de la competencia y el auto quedó malherido, por lo que luego de 5 giros, el sanjuanino se dirigió directamente a boxes. Esperando una mejor suerte para la última actividad de la fecha, Flaqué tuvo una buena largada, superó 4 puestos hasta el 15 de la carrera, cuando la caja de cambios sufrió una rotura y se terminó todo trabajo para Flaqué.

"Es inevitable la sensación de frustración ni bien uno se baja del auto, porque casi no hubo oportunidad para disfrutar algo en todo el fin de semana, pero sabemos que este tipo de situaciones a veces se presentan y me tocó. Ahora hay que enfocarse en la próxima carrera", sintetizó el campeón 2015 de TR Series.

El 12 de noviembre, en La Plata, se disputará la penúltima fecha de la temporada.

Top Race Series

Fabricio Persia concluyó en el 5to. puesto de la carrera por la 10ma. fecha de Top Race Series, que se realizó en el autódromo de Oberá, Misiones, resultado que no dejó el mejor sabor en el piloto sanjuanino que marchó en la segunda colocación casi toda la competencia hasta que en el último giro se quedó sin puesto de podio y la posibilidad de acercarse más a la punta del campeonato.

Persia, al mando del Fiat #71 atendido por el Octanos Competición, protagonizó una férrea defensa del segundo puesto ante distintos rivales hasta que muy cerca del final, el ingreso del auto de seguridad agrupó nuevamente a todo el pelotón. En la reanudación, con poco más de una vuelta por recorrer, Gianfranco Collino pasó al segundo lugar y en el intento de recuperar la posición, Persia perdió otros dos puestos y pasó en el quinto puesto la bandera a cuadros.

"La verdad es que veníamos haciendo una carrera linda, pero saliendo de una 'ese' me patinò el auto y me pasó Collino. Y entrando a la recta intento una maniobra de recuperaciòn pero me pasé al pasto y fue una lástima. Perdí la oportunidad de sumar buenos puntos aunque quedé muy contento con el auto que anduvo muy bien. Lamentablemente ese error imposibilitó quedar mejor en el campeonato pero no vamos a bajar los brazos", detallò el piloto sanjuanino, que permanece en el tercer puesto en el campeonato.

Por su parte, Gabriel Da Rold sufrió la embestida de su Fiat #33 por el auto de otro competidor y las secuelas lo llevaron a abandonar la pista antes de la bandera a cuadros, en la carrera por la 10ma. fecha de la temporada de Top Race Series, que se realizó en el autódromo misionero de Oberá.

La obligada salida prematura truncó las buenas expectativas del sanjuanino con el auto que le había preparado el Octanos Competición luego de la falla de frenos en la serie del sábado. Da Rold realizó hoy una impecable partida desde la 9na colocación y avanzó dos lugares en la carrera cuando un sector sucio de la pista le hizo dar un trompo al sanjuanino y un competidor rezagado no tuvo la reacción suficiente para esquivarlo y el auto pagó las consecuencias.

"Teniamos un buen auto y habia avanzado bien hasta el puesto 7, cuando se me fue el auto de cola porque había mucha arenilla en la pista. Lamentablemente una de las chicas no pudo esquivarme y el golpe me rompió la rueda derecha trasera. Una lástima, porque el auto tenía todavía mucho más para dar", resumió el sanjuanino.