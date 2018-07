Diego Maradona nunca es un hincha más. Está presente en todas las competencias en donde participan los seleccionados argentinos. Se lo vio alentando a Los Pumas, a las Leonas, a la Selección de Handball y también a la de Básquet. Sin embargo, su corazón está con la Selección argentina de fútbol. Esa que alguna vez supo darle la gloria máxima. La gloria de ser campeón del Mundo.

Por eso su opinión nunca pasa desapercibida a la hora de analizar y reflexionar sobre el funcionamiento del equipo. En su programa en la TV venezolana, junto a Víctor Hugo Morales, Diego se mostró decepcionado con la eliminación de la selección en octavos del Mundial ante Francia (3-4) y aseguró que la Albiceleste, sin Lionel Messi "es un equipito más".

"Lo vi muy solo a Lío, muy lejos del arco. Si lo pusieron de '9' y tiene que armar el juego y también definir él, estamos hablando más de Patoruzú (el personaje de historietas más conocido de Argentina) que de Lío Messi. Sin Messi, somos un equipito más", señaló Maradona en "De la mano del Diez", su programa en Telesur.

Maradona, que acompañó al equipo en cada presentación, siempre criticó el juego de la Selección argentina y a su técnico, Jorge Sampaoli: "Veníamos al cine más que a la cancha. Porque veníamos a ver la crónica de una muerte anunciada. Y era verdad", explicó.

"Nosotros no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota. Y los franceses, todo lo contrario: tienen salida de contragolpe, variantes, entrada por derecha y por izquierda", agregó.