El Maradona Fan Fest, una experiencia para los fanáticos del ídolo y del seleccionado argentino, se inauguró hoy en Qatar con la presencia estelar del avión Tango D10S.



El espacio dedicado a la leyenda del fútbol mundial estará abierto a partir de hoy y está ubicado en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha, donde funcionará durante toda la Copa del Mundo.



Con la presencia estelar del avión Tango D10S, ploteado con la imagen de Diego Armando Maradona y ambientado especialmente para homenajear al "10", el hangar tiene una colección única e inédita de camisetas originales utilizadas por el capitán del seleccionado argentino durante toda su carrera.



Allí se pueden ver desde una prenda de su época como integrante de los "Cebollitas" hasta el buzo de entrenamiento que utilizó como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.



Los dueños de las camisetas y de la ropa de Maradona que se exhiben pertenecen a dos fanáticos napolitanos que cedieron su museo, que consta de más de 450 prendas y es una de las colecciones dedicadas al astro más grandes de todo el mundo.



Ellos son Pierluigi Salemme y Antonio Luise. El tío de Pierluigi le vendía el queso muzzarella a Maradona desde su llegada a Nápoles y desde ese momento forjaron una amistad.



Maradona le regaló muchas camisetas del Napoli y otros tipos de vestimenta como una bata de baño original con el escudo del club, conjuntos deportivos y hasta pecheras de entrenamiento.



Pero la colección no es exclusivamente napolitana, ya que entre las joyas del seleccionado argentino hay una del Mundial juvenil de Japón 1979 con el número pintado en la espalda y la camiseta azul que usó Diego en el partido contra Yugoslavia en Italia 1990.



Otro que aportó mucho fue el exdelantero Andrea Carnevale, compañero de Maradona en la época dorada del Napoli, quien fue el encargado de recoger las pertenencias que su amigo había dejado tras su partida de la ciudad.



"Quedate con todo", le dijo Maradona a Carnevale, según cuenta Pierluigi en un claro castellano napolitanizado.



La inédita camiseta de los "Cebollitas" también fue un regalo de Maradona para Carnevale y se luce junto a una de sus inicios en Argentinos Juniors.



El cordobés Guillermo Pereyra, exfutbolista de River Plate, es uno de los organizadores del Maradona Fan Fest, que estará abierto durante la Copa del Mundo Qatar 2022.



"Para mí es una emoción enorme poder tocar y disfrutar estas camisetas. No puedo creer tener esto adelante mío. Este es un homenaje a Diego, para tenerlo más cerca", expresó Pereyra, quien ofició de guía de Télam durante la recorrida por el enorme hangar donde se instaló la muestra.



El Tango D10S aterrizó en Qatar el pasado 8 de noviembre y quedó guardado en el hangar privado del Emir Tamim bin Hamad Al-Thani que cuenta con un exclusivo salón VIP donde está la otra parte de la muestra.



Si bien la figura de Maradona es internacionalmente conocida, la gestión para tener el avión durante más de un mes en Doha fue mediante el extenista Gastón Gaudio, quien tiene una buena relación con la máxima autoridad qatarí



El "Gato" Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004, estuvo en la inauguración junto a Jonás Gutiérrez, mundialista en Sudáfrica 2010 bajo la conducción de Maradona; Diego Markic, ayudante de Rodolfo Arruabarrena en Emiratos Árabes Unidos; y Damián Álvarez, ex River Plate.



Además de visitar el museo y entrar al avión, el público podrá realizar actividades como fútbol-tenis y vivir la experiencia interactiva con el Maradona recreado con inteligencia artificial.



A pocos días de cumplirse dos años de su fallecimiento, Maradona y sus recuerdos están presentes en el Mundial de Qatar 2022.