Oficio y calidad, aportarán al equipo "naranja" dos de los ciclistas más destacados que ha tenido el pelotón sanjuanino en las últimas temporadas. El catamarqueño Díaz y el florense Rosas ya compartieron equipo en el SEP Continental.

Fueron muchas las tardes en que Mardan arrimó el bochín pero bochó poco en la temporada pasada. Logró tres victorias. Una etapa en la Vuelta a Sarmiento de Emiliano Contreras y la tercera etapa y general de la Vuelta a Valle Fertil, con el mismo ciclista; y una etapa y la general de la Vuelta del Este, por parte del chaqueño Daniel Juárez.



Al conjunto que combinaba experiencia con juventud le faltaba un toque de calidad y eso es lo que se propusieron el técnico Ernesto Fernández y el director de la Asociación, Marcelo Tejada. Es por ello que antenoche firmaron su incorporación a la formación continental dos de los ciclistas más jerarquizados y destacados del pelotón sanjuanino del presente siglo. El bonaerense Laureano Rosas ganador de las Vueltas a San Juan 2014, 15 y 16 y de muchas otras competencias. Al hombre nacido hace 28 años en Las Flores que comparte con Alberto Clemente Bravo el privilegio de haber ganado tres ediciones, pero se diferencia en que lo hizo en años consecutivos; se suma el catamarqueño, de 26 años, Darío Díaz, quien además de ser el ciclistas más ganador de los "2000" también está emparentado a ese grande del pedal que fue el "Chato" Bravo en ser los dos únicos ganadores de cuatro ediciones de la Doble Calingasta.



Por distintos motivos, Rosas sufrió un accidente con un cuatriciclo mientras veraneaba en la playa en febrero del año pasado y Díaz decidió dedicarse a temas laborales; ambos vienen de dilatados periodos de inactividad. En realidad corrieron, pero lo hicieron de manera discontinua. Laureano, quien sigue con la recuperación física, corrió algunas pruebas durante la temporada con el equipo Shania, Giro del Sol, Doble Bragado y la Vuelta de la Pera, donde ganó la contrarreloj individual y fue tercero en la general. En tanto que Darío disputó la Vuelta de Catamarca, del año pasado, y una que otra carrera con la camiseta del Team Pampa, de su provincia natal.



A quienes compartieron equipo durante las temporadas 2015 y 16 en el Sindicato Empleados Públicos, la vida los puso en distintas encrucijadas, de las que ambos comentaron salieron "más fortalecidos". Laureano se cansó de fijar la vista en el techo de la sala del sanatorio donde estuvo bastante tiempo internado para curar las lesiones internas. "Fue un tiempo duro, donde estuvieron solamente los míos y algunas personas a la que les estoy eternamente agradecidas, como Juan José Chica, y el Pollo (Ernesto Fernández). Ellos y algunos amigos me llamaron para ver cómo andaba". "Yo debí dedicar más tiempo a mi trabajo, peleándola debajo de la bicicleta y tengo que reconocer que una de las personas que siempre me tuvo presente fue el Pollo".



Rosas ya se ha radicado en la provincia y apuntará a llegar lo mejor posible a la temporada de ruta, por lo que no participará de las pruebas de la temporada de pista. Díaz, por su parte, correrá cuatro fechas, irá y volverá a Catamarca, hasta el mes de septiembre, cuando se quede a encarar con todo el equipo el afinamiento para la temporada de ruta que comenzará el 28 de octubre.

"Mi objetivo es estar entre los "top" cinco de la Vuelta. En 2017 fui sexto y quiero superarme". LAUREANO ROSAS - Ciclista de la Asociación Mardan

"Vengo a aportar mi oficio para ganar la mayor cantidad de carreras posibles". DARÍO DÍAZ - Ciclista de la Asociación Mardan

Un equipo interesante y equilibrado



Rosas y Díaz se sumarán a Daniel Juárez, Emiliano Contreras, Leonardo Rodríguez y Francisco Montes. Como el reglamento para la temporada de ruta 2018/19 prevé que sean equipos de siete ciclistas más dos junior, el entrenador, Ernesto Fernández, confió que está en conversaciones con un corredor de afuera de la provincia para completar la nómina de la escuadra continental. Además, existiría la posibilidad que vengan dos ciclistas más, en calidad de invitados que correrían algunas competencias.



De los seis nombrados, solamente Rosas no participará de la temporada de Pista que comienza el 22 de julio. En las pruebas de velódromo se sumará Emiliano Fernández, quien durante el período de la ruta se sumará al cuerpo técnico, acompañando a su padre. "Bam Bam" tiene licencia de entrenador internacional otorgada por la UCI y pretende incorporarse poco a poco a la nueva función dentro del pelotón.