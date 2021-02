El fiel impulsor del Chevy con el número 107, que el año pasado Matías Martínez condujo al título del TC-Pista Mouras, y este año lo había llevado a la victoria en la primera fecha del TC-Mouras, ayer dijo "no va más" y dejó al joven piloto sanjuanino a pie en la segunda fecha del campeonato 2021. "Se nos rompió el motor, lamentablemente hicimos una buena largada e íbamos a buscar al puntero por todos lados, pero el motor explotó, casi sin avisarnos y no pudimos completar la serie", confió el piloto a la televisión nacional

El impulsor que se le rompió ayer a Tobías lo acompañaba desde la tercera fecha de torneo del año pasado.

La victoria en la carrera fue para el salteño Jeremías Olmedo (Ford), contra quien Martínez peleó la punta de la segunda serie clasificatoria por poco más de una vuelta, cuando tuvo que dejar la pista envuelto en una humareda. Olmedo se quedó con esa manga, que por ser la más veloz de las dos disputadas, le dio la posición de privilegio -por la cuerda- en la carrera disputada a 16 giros. En esa misma competencia, Martínez, a quien le cambiaron el motor largó desde el penúltimo lugar.

Las penurias del sanjuanino no culminaron en la serie. En la final, obligado a correr de atrás tuvo un toque y debió pasar por boxes para cambiar la trompa de su automóvil, totalmente destruida. "Estaba escrito que no era mi día, la suerte no nos acompañó. Largamos la final de atrás, por delante un auto hace un trompo y no puedo esquivarlo. Ingresé a boxes, me cambiaron la trompa y cuando salgo hago una vuelta y se rompió el motor de repuesto que teníamos" comentó Tobías, apesadumbrado por tanta mala fortuna.

Solamente sumó tres puntos y de estar primero en el campeonato bajó a la décimo segunda posición de la tabla general.

Olmedo, que largó mejor que Diego Azar (Chevrolet) tomó el liderazgo y no lo largó hasta ver la bandera a cuadros. El segundo escalón del podio fue para el bonaerense Marcos Quijada (Dodge), quien pasó al frente en el campeonato y tercero Azar.

"Ahora estamos en la tarea de ver como recuperamos un motor para la carrera que viene. Gracias a todos los sponsor, a la Secretaría de Deportes, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Red Balderramo, Blanca Paloma Transportes y San Juan Biker Motos" comentó finalmente el sanjuanino, que se quedará en Buenos Aires hasta la fecha que viene, ya que la 3ª comenzará a disputarse desde el próximo viernes, y el tema del motor, ocupará toda su atención y la del equipo, en el transcurso de la semana que empieza hoy.

EL CAMPEONATO

1) Marcos Quijada (Dodge) 85,5 Pts; 2) Jeremías Olmedo (Ford) 83,5; 3) Lucas Vicino (Chevrolet) 67; 4) Lucas Valle (Dodge) 65,5; 5) Rudi Bundziak (Ford) 65; 6) Lucas Granja (Chevrolet) 61,5; 12) Tobías Martínez (Chevrolet) 48.

Fuente: Prensa Tobías Martínez