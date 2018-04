Áspero. El lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, marca con vehemencia al delantero de Independiente, Leandro Fernández. El zurdo mostró su bronca por la mala decisión del árbitro en el penal que no le cobraron a Boca en el cierre.





Afianzado como el lateral izquierdo titular de Boca el sanjuanino, Emmanuel Mas, anoche tuvo una aceptable labor en la caída del líder visitando a Independiente. Más allá de su actuación, el zurdo se expresó luego del encuentro sobre lo que resultó la polémica en el cierre con la mano de Gonzalo Verón en el área del local, que valía cobrar penal por parte del árbitro Ariel Penel, algo que no ocurrió y que en definitiva tuvo como consecuencia la expulsión por protestar al capitán xeneize, Pablo Pérez. "Siempre dicen que a Boca lo favorecen los árbitros, pero fue penal, lo vimos todo. Está claro que el jugador de Independiente le pega a propóstiso con la mano", sostuvo Mas quien agregó que "siento que el equipo hizo un buen partido y nos faltó haber convertido algún gol. No tengo dudas que vamos a recuperar el buen andar que traíamos y vamos a dejar todo por ganar un nuevo título".

Jorge Sampaoli estuvo en Avellaneda observando varios jugadores.



El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, consideró que "está claro que no nos benefician. Eso es un juego mediático en el cual no me interesa participar. Ojalá los árbitros tampoco se involucren y cobren lo que pasa cada noche" y sobre el rendimiento de su equipo destacó que "fue un partido trabado, un típico clásico del fútbol argentino, en donde ninguno de los dos se pudo imponer ante el otro. Ellos tuvieron una situación de gol a través de un error nuestro y nosotros tuvimos muy pocas. Lamentablemente nos tocó perder un partido muy parejo".



Finalmente, en cuanto a lo que le resta al club de la Ribera en la Superliga, el entrenador fue terminante: "Nos quedan cuatro partidos y tenemos cuatro puntos de ventaja. Esperemos sostenerla hasta el final del campeonato. Este plantel tiene que sacar adelante cualquier situación incómoda o impensada y confiamos en que vamos a ganar el próximo partido, más allá de los nombres con que contemos".





¿Una locura?



Para el segundo semestre del año, Boca tendría la intención de contratar un arquero de jerarquía. En ese sentido, anoche surgió el rumor que el club tentaría nada menos que al italiano Gianluigi Buffón, quien a sus 40 años se alejó de la selección de su país pero es el capitán de la Juventus. Su buena relación con Carlos Tevez haría que Boca lo seduzca.

Para Holan valía la pena el esfuerzo

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, reconoció anoche que el clásico con Boca y la búsqueda de un lugar en la Copa Libertadores del año próximo "ameritaban que el equipo hiciera un gran esfuerzo pese a la inminencia del partido del miércoles ante Corinthians".



"Que fuera un clásico tan importante y la situación en el campeonato ameritaba el esfuerzo para ganar el partido. Pero esto demuestra que no es fácil jugar dos torneos. Todos sufren viajes, estrés y la intensidad del fútbol de Sudámerica. Por eso pensamos tanto cómo armar el equipo y no es verdad que lo escondimos", argumentó Holan.



El técnico analizó que Boca estuvo anoche "bien replegado, buscando la contra con delanteros punzantes en el segundo tiempo, cuando se abrió el partido con más espacios después del gol de Independiente. Pero hay que aceptar que es difícil sostener el funcionamiento y la intensidad sin merma o lesiones", agregó.