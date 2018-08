Enorme. La respuesta del arquero de Boca, Esteban Andrada, ante un disparo de Talleres.

Boca comenzó el torneo con el pie derecho. El Xeneize se impuso por 1-0 ante Talleres y estiró su supremacía en el fútbol argentino, llegando a los 609 días como puntero del campeonato nacional.



El entrenador Guillermo Barros Schelotto se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Destacó el funcionamiento tanto en defensa como en ataque y habló de cómo manejará la rotación en un plantel plagado de figuras.



Sobre el triunfo ante Talleres puntualizó que "le ganamos a un rival difícil, que hace unos años viene jugando con un estilo muy característico. Hay más cosas buenas que malas. A pesar de no tener haber tenido la profundidad de ataque de otras veces o las situaciones de gol, podríamos haber ampliado la diferencia" y agregó sobre la defensa: "Fue muy bueno el trabajo defensivo, Talleres no tuvo ninguna situación, salvo dos disparos de afuera del área. Nunca nos agarraron mal parados. Talleres siempre genera situaciones en ofensiva y esta vez no tuvo ninguna".



Otro punto de análisis del Mellizo resultaron los 609 días que lleva el equipo en la cima: "Eso habla por sí solo de lo que ha hecho el equipo y del nivel de los jugadores en los últimos años, pero no deja de ser una estadística más que no nos puede confundir".



Con tanta competencia, la famosa rotación será un punto importante durante todo el semestre. "Este es un equipo de fútbol profesional y hay que ganar. Tenemos un plantel muy parejo y se elige según el cansancio acumulado. Carlos (Tevez) iba a estar fresco y "Wanchope" (Ábila) iba a estar cansado por haber jugado el miércoles, por eso hice el cambio. Vamos a tener muchas competencias y tenemos un plantel listo para pelear cada partido".



Respecto del penal que marró Tevez: "A mí como jugador me ha tocado errar penales y hacer, es así en la carrera de cualquier futbolista. (El penal) nos hubiera dado tranquilidad y el 2-0 hubiera sido justo. Herrera lo atajó muy bien".

Boca jugará contra el Barcelona la Copa Joan Gamper el miércoles a las 13,15.





Elogios para Andrada



Tuvo su debut en la Superliga el arquero de Boca, Esteban Andrada, y lo hizo con una gran tapada en el complemento a puro reflejo que le permitió al bicampeón salir victorioso.



Sobre su actuación, Barros Schelotto destacó que "tapó la que tenía que tapar. Tengo la ventaja de conocerlo de Lanús, de tenerlo dos años y medio. Sé lo que me puede dar".



El cuidapalos, que arribó al club para brindar la seguridad que no tuvo Agustín Rossi y por el cual el club pagó más de cinco millones de dólares a Lanús, tuvo un domingo bastante activo. Es que luego de la victoria, decidió ir a ver a sus excompañeros del Granate que igualaron ante Defensa y Justicia.