Para el recuerdo. Emmanuel Mas, primero desde la derecha, junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, y Carlos Tevez, el refuerzo estrella del xeneize este mercado de pases.

Llegó el día de la presentación oficial para el sanjuanino Emmanuel Mas. En el mediodía del martes, el lateral tuvo la conferencia de prensa junto a otro de los refuerzos de Boca como es nada menos que Carlos Tevez. Ambos futbolistas, que ya realizan la parte más exigente de la pretemporada en Los Cardales, fueron acompañados por el presidente del club, Daniel Angelici.

El primer amistoso de Boca será domingo ante Godoy Cruz, en Mendoza.

Como es lógico, la mayoría de las consultas durante la reunión con la prensa fueron para el Apache, aunque Mas también tuvo su momento para expresar las sensaciones y objetivos en llegar a uno de los clubes más grandes del mundo, algo que solo dos sanjuaninos (José "Pepe" Bravo y Alberto "Betito" Naveda) hicieron en la historia. "Siento que esto es un sueño hecho realidad. Sé lo que significa Boca a nivel mundial y es una oportunidad que estaba convencido no podía dejar pasar. Lo charlé con mi familia, con mi representante y finalmente se concretó", destacó el jugador de 28 años, quien fue adquirido por el xeneize en la totalidad de su pase en 2,3 millones de dólares y firmó un contrato por las próximos tres años.



Respecto a cuál es su meta primordial de cara a este nuevo desafío, el zurdo puntualizó que "el principal objetivo es tratar de pelear por un lugar en la convocatoria" del seleccionado argentino que se prepara para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, entre junio y julio venidero. "Va todo de la mano, si hago bien las cosas en el campo, me van a estar mirando de la Selección. Sueño con estar en el Mundial", manifestó.



El jugador formado en San Martín perdió mucho en la consideración del actual entrenador albiceleste, Jorge Sampaoli, al irse a jugar en una Liga de segundo o tercer nivel europeo como es la de Turquía. De hecho, nunca estuvo convocado por el santafesino. Sí tuvo su debut en la era de Gerardo Martino y se afianzó con la dirección de Edgardo Bauza, totalizando hasta el momento ocho encuentros (sin marcar goles). Respecto de su nuevo club, Mas tendrá como primera misión quedarse con el puesto de titular, algo que hoy tiene el colombiano Frank Fabra. La intención por parte del entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, es que exista una gran competencia interna en cada puesto de la cancha y por eso la llegada de Mas. Sobre todo con Boca debiendo afrontar una triple competencia en este año como son la Superliga (donde es puntero), la Copa Argentina y el máximo objetivo de todo el club, la Copa Libertadores. El arribo de Emmanuel a Boca se dio luego de las negociaciones que duraron poco más de dos semanas. Todo se destrabó finalmente cuando el sanjuanino volvió al país para las Fiestas de fin de año y marcó su prioridad a nivel profesional: jugar en el xeneize.

Otro "no" para Centurión

Daniel Angelici, presidente de Boca, le puso un freno a los rumores de un posible regreso del mediocampista Ricardo Centurión (foto), aunque aclaró que no es "una persona que se aferra a una idea o a una opinión" y que se sentaría a tomar algo con el jugador si es "algo bueno para el club".



"Lo de Centurión lo expresé en varias oportunidades. No hay mucho más que hablar. Puede ser que algún día cambie, pero hoy no parece. Es un buen jugador pero en su momento el club decidió no hacer la contratación", manifestó Angelici, cuando le preguntaron si el mediocampista, que desde hace tiempo no es tenido en cuenta en Genoa de Italia, tiene chances de volver.